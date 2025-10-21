Povestea de dragoste care îl inspiră pe Tadej Pogacar să fie cel mai bun din lume

Tadej Pogacar este omul momentului în ciclismul mondial, iar mai mult decât atât slovenul este văzut de mulți dintre specialiști ca putând ajunge la nivelul de a fi considerat cel mai important din istoria acestui sport. În spatele unui mare campion se află o femeie puternică: Urska Zigart (28 de ani), iubita sa. Este cea care-l ține cu picioarele pe pământ atunci când nu pedalează.

Alex Carera, agentul lui Tadej, a vorbit despre marele secret din spatele ascensiunii fantastice a liderului mondial din ciclism.

Dincolo de lupta pentru wați, trofee și tricouri galbene, viața lui Pogacar este dominată de echilibru, atrage atenția Carera.

Alex este cel care îi ghidează cariera lui Tadej începând din 2016. Agentul vorbește despre cum funcționează un mare campion: „Are nevoie să fie în preajma celor care îl fac să se simtă bine”, a spus Carera pentru Marca.

„Să-și petreacă timpul cu Urska la Monaco, să vadă un film sau pur și simplu să stea acasă – asta îl ține cu picioarele pe pământ.

Pentru ea, el este Tadej, nu Pogacar campionul; iar pentru el, ea este Urska, nu Zigart atleta. Această normalitate îi protejează, le menține echilibrul”, transmite Alex Carera pentru sursa citată.

În vârstă de 27 de ani, Pogacar este, dincolo de orice trofee cucerite în carieră, un băiat modest din Slovenia, precizează Carera.

„Este același copil pe care l-am întâlnit în 2016”, afirmă agentul.

„Desigur, acum are mai multe responsabilități. Când ți se cer o sută de fotografii, spui da de o sută de ori, dar când sunt cinci mii, e mai greu. Totuși, în viața de zi cu zi, în felul în care tratează oamenii, el rămâne același Tadej” – Alex Carera.

Mai mult decât atât, agentul slovenului precizează și care este cheia longevității: „Dacă un ciclist este fericit, performează mai bine. La UAE, Tadej petrece mai mult timp cu echipa decât cu propriii părinți. Acest spirit de familie este ceea ce îi susține măreția”, adaugă Carera.

Agentul Carera mărturisește că a lucrat de-a lungul vieții cu zeci de mari cicliști, dar admite că legătura cu Pogacar este una cu adevărat specială.

Cercul restrâns al lui Tadej l-a ferit de epuizare.

„Treaba mea nu este să îl fac să câștige mai mult, ci să îl fac fericit”, explică el.

„Uneori trebuie să accepți să câștigi mai puțin pentru a trăi mai bine. A avea 50 sau 51 de milioane în bancă nu schimbă nimic – ceea ce contează este să fii împăcat cu tine însuți”, spune Carera.

„Să lucrez cu el e o onoare. Nu doar pentru că este cel mai bun, ci pentru că, în spatele campionului, există o persoană excepțională.

Adevăratul lux este să te poți opri, să respiri și să protejezi fericirea acelui băiat din Slovenia care a început să viseze”, spune cu emoție Carera.

Bonusurile lui Tadej pentru marile curse din ciclism sunt următoarele:

1 milion pentru Turul Franței

500.000 pentru Giro d’Italia (Turul Italiei)

500.000 pentru Vuelta (Turul Spaniei)

250.000 pentru titlul mondial.

În acest sezon, primele i-au adus lui Pogacar 1,25 milioane de euro.

Conform Gazzetta dello Sport, Pogacar are nouă parteneriate active: Colnago (biciclete), DMT (încălțăminte), Met (căști), Continental (anvelope), Enervit (nutriție), Jana (apă), Plume (wi-fi), Biroul de turism din Slovenia și MyWhoosh (platformă de ciclism virtual).

Negocierile pentru 2026 sunt în desfășurare, iar Pogacar și-ar putea dubla veniturile din sponsorizări: undeva la aproximativ 4 milioane de euro.