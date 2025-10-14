Tadej Pogacar, o mașină de făcut bani: Veniturile celui mai bun ciclist din lume

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tadej Pogacar nu este doar cel mai bun ciclist al lumii, slovenul fiind, conform Gazzetta dello Sport, și o adevărată mașină de bani. O marcă globală care valorează dublu față de veniturile sale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sezonul 2025 a fost cel mai bun al carierei pentru un Pogacar care a arătat că în acest moment nu are rivali în ciclismul profesionist.

Performanțele fantastice i-au adus lui „Pogi” și încasări pe măsură: 12 milioane de euro: din salariu, bonusuri de performanță și sponsori.

Ascensiunea sportivă și cea financiară par abia la început pentru sportivul în vârstă de 27 de ani.

Anul trecut, după un alt sezon excelent, UAE Emirates i-a prelungit contractul până în 2030: salariul anual este unul de 8 milioane de euro. Cel vechi era de 6 milioane.

De asemenea, Pogacar are și o clauză de reziliere de 200 de milioane de euro, una demnă de „un fotbalist important”.

Bonusurile lui Tadej pentru marile curse sunt următoarele:

1 milion pentru Turul Franței

500.000 pentru Giro d’Italia (Turul Italiei)

500.000 pentru Vuelta (Turul Spaniei)

250.000 pentru titlul mondial.

În acest sezon, primele i-au adus lui Pogacar 1,25 milioane de euro.

Conform Gazzetta dello Sport, Pogacar are nouă parteneriate active: Colnago (biciclete), DMT (încălțăminte), Met (căști), Continental (anvelope), Enervit (nutriție), Jana (apă), Plume (wi-fi), Biroul de turism din Slovenia și MyWhoosh (platformă de ciclism virtual).

Negocierile pentru 2026 sunt în desfășurare, iar Pogacar și-ar putea dubla veniturile din sponsorizări: undeva la aproximativ 4 milioane de euro.

„Companiile se luptă pentru a se asocia cu Tadej, dar el este selectiv. Timpul său e limitat, iar imaginea – tot mai valoroasă”, explică managerul său, Alex Carera.

„Valoarea brandului Tadej se dublează în fiecare an”, spune Carera. „A devenit un simbol de performanță, modestie și inspirație.”

În 2025, vânzările de produse oficiale cu marca Pogacar au generat un milion de euro, dublu față de anul trecut.

Ca exemplu, Colnago a lansat 300 de biciclete în ediție limitată, fiecare la 17.000 de euro, iar toate s-au vândut rapid.