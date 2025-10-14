Tadej Pogacar, o mașină de făcut bani: Veniturile celui mai bun ciclist din lume
Tadej Pogacar nu este doar cel mai bun ciclist al lumii, slovenul fiind, conform Gazzetta dello Sport, și o adevărată mașină de bani. O marcă globală care valorează dublu față de veniturile sale.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Cele mai așteptate curse de ciclism din 2026 – monumente, tururi și campioni în formă maximă – Pogacar vs restul lumii
Sezonul 2025 a fost cel mai bun al carierei pentru un Pogacar care a arătat că în acest moment nu are rivali în ciclismul profesionist.
Performanțele fantastice i-au adus lui „Pogi” și încasări pe măsură: 12 milioane de euro: din salariu, bonusuri de performanță și sponsori.
Ascensiunea sportivă și cea financiară par abia la început pentru sportivul în vârstă de 27 de ani.
Anul trecut, după un alt sezon excelent, UAE Emirates i-a prelungit contractul până în 2030: salariul anual este unul de 8 milioane de euro. Cel vechi era de 6 milioane.
De asemenea, Pogacar are și o clauză de reziliere de 200 de milioane de euro, una demnă de „un fotbalist important”.
Bonusurile lui Tadej pentru marile curse sunt următoarele:
- 1 milion pentru Turul Franței
- 500.000 pentru Giro d’Italia (Turul Italiei)
- 500.000 pentru Vuelta (Turul Spaniei)
- 250.000 pentru titlul mondial.
În acest sezon, primele i-au adus lui Pogacar 1,25 milioane de euro.
Conform Gazzetta dello Sport, Pogacar are nouă parteneriate active: Colnago (biciclete), DMT (încălțăminte), Met (căști), Continental (anvelope), Enervit (nutriție), Jana (apă), Plume (wi-fi), Biroul de turism din Slovenia și MyWhoosh (platformă de ciclism virtual).
Negocierile pentru 2026 sunt în desfășurare, iar Pogacar și-ar putea dubla veniturile din sponsorizări: undeva la aproximativ 4 milioane de euro.
„Companiile se luptă pentru a se asocia cu Tadej, dar el este selectiv. Timpul său e limitat, iar imaginea – tot mai valoroasă”, explică managerul său, Alex Carera.
„Valoarea brandului Tadej se dublează în fiecare an”, spune Carera. „A devenit un simbol de performanță, modestie și inspirație.”
În 2025, vânzările de produse oficiale cu marca Pogacar au generat un milion de euro, dublu față de anul trecut.
Ca exemplu, Colnago a lansat 300 de biciclete în ediție limitată, fiecare la 17.000 de euro, iar toate s-au vândut rapid.
HOW MUCH MONEY TADEJ POGAČAR EARNED IN 2025? Here are the confirmed numbers:
His salary from UAE Team Emirates is 8 million € per year. Plus he has special bonuses in his contract.
He earned + 1 million € for the Tour de France overall win and + 250.000€ for the World… pic.twitter.com/zaTsOUhoqV
— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 14, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.