Majoritatea germanilor sprijină reintroducerea serviciului militar obligatoriu, potrivit unui sondaj

bundeswehr. armata germana, nato, transportoare blindate de trupe, militari, soldati, convoi, conflict, operatiune, pontoane, razboi, germania
Sursa foto: Bundeswehr / Anne Weinrich

Majoritatea germanilor sprijină reintroducerea serviciului militar obligatoriu, potrivit unui sondaj

Majoritatea germanilor susţin reintroducerea serviciului militar obligatoriu, înaintea dezbaterilor parlamentare privind o nouă lege a serviciului militar care vor avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, potrivit unui sondaj Forsa, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Sondajul, comandat de revista Stern şi de postul de televiziune RTL, arată că 54% dintre germani susţin reinstituirea serviciului militar obligatoriu în Bundeswehr, forţele armate germane, 41% sunt împotrivă şi 5% sunt nehotărâţi.

Sondajul a fost realizat pe 9 şi 10 octombrie pe un eşantion de 1.008 respondenţi şi este considerat reprezentativ de Stern.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în Germania în 2011, punând capăt atât recrutării, cât şi serviciului civil.

Sprijinul cel mai puternic se regăseşte în rândul alegătorilor blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz, 74% susţinând reintroducerea recrutării obligatorii. Peste jumătate (58%) dintre susţinătorii social-democraţilor (SPD) au sprijinit, de asemenea, măsura.

Coaliţia de guvernare din Germania, formată din blocul de centru-dreapta şi SPD, încearcă să ajungă la un compromis privind legislaţia privind un nou serviciu militar pe bază de voluntariat.

Legislatorii dezbat cum să gestioneze potenţialele deficite dacă nu sunt recrutaţi suficienţi voluntari. Prima lectură a proiectului de lege a fost amânată cu o săptămână şi este programată pentru joi.

