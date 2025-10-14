Trafic aerian puternic perturbat pe aeroporturile din Bruxelles, din cauza unei greve masive împotriva reformelor guvernului

Traficul aerian era puternic perturbat marți dimineață în Belgia, înaintea unei manifestații naționale de amploare împotriva reformelor promovate de coaliția aflată la putere, scrie BFM TV.

„Pentru a putea continua să asigurăm siguranța pasagerilor și a personalului, am decis, în consultare cu companiile aeriene, să nu operăm zboruri de pasageri în această zi de 14 octombrie”, a anunțat pe site-ul său aeroportul Zaventem din Bruxelles, cel mai mare din țară. Zborurile de sosire riscă, de asemenea, să fie anulate ca urmare a acestei decizii.

Aeroportul a invocat o grevă în cadrul unuia dintre furnizorii săi de servicii de securitate.

Aeroportul Charleroi, din aceleași motive, „nu va putea asigura zborurile prevăzute la plecare și la sosire” marți, a avertizat acesta. Câteva zeci de mii de persoane sunt așteptate marți dimineață pe străzile Bruxelles-ului, la apelul sindicatelor, pentru o manifestație națională axată în principal pe reformele economice și sociale ale guvernului federal de coaliție, condus de conservatorul flamand Bart De Wever.

Reduceri bugetare

Primul ministru, care a preluat funcția la începutul lunii februarie, dorește să limiteze la doi ani indemnizațiile de șomaj și să pună în aplicare o reformă amplă a pensiilor, incluzând eliminarea regimurilor speciale și alinierea situației funcționarilor publici la cea din sectorul privat. În plus, el pregătește reduceri importante în proiectul de buget pentru 2026, care ar fi trebuit să fie dezvăluit marți, dar a cărui prezentare a fost amânată cu o săptămână.

Guvernul „pune în aplicare un proiect brutal: un atac în toată regula împotriva protecției sociale, serviciilor publice, securității sociale și solidarității”, denunță sindicatul interprofesional.

Transportul public a fost, de asemenea, puternic perturbat la Bruxelles, precum și în Valonia și Flandra, ca urmare a acestui apel la mobilizare.