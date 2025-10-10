Sondaj IRSOP ”Românii şi Visul American”: 60% dintre români susțin ideea construirii de noi baze militare americane pe teritoriul țării / 78% dintre respondenți au o opinie „bună” sau „foarte bună” despre America / 60% consideră că Inteligența Artificială va fi o „catastrofă”

60% dintre români susțin ideea construirii de noi baze militare americane pe teritoriul țării, în timp ce 37% se opun, arată un sondaj IRSOP. 78% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre Statele Unite, în timp ce doar 21% exprimă opinii negative. Sondajul a fost realizat în perioada 2–8 octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.017 persoane. Prin ciclul de sondaje de opinie „Românii şi Visul American”, IRSOP şi-a propus să reflecte Aniversarea, în 2026, a 250 de ani de la naşterea Americii și imaginea Statelor Unite în mentalitatea colectivă a românilor.

Percepția generală despre SUA

Potrivit cercetării, 78% dintre respondenți au o opinie „bună” sau „foarte bună” despre America, în timp ce 21% au o părere negativă.

În privința rolului global, 52% cred că alte state nu vor reuși să depășească SUA, iar 55% consideră că Washingtonul va continua să conducă lumea în următorii zece ani.

Influența globală și politica internă americană

Pentru 62% dintre români, influența Americii asupra lumii este „pozitivă”, în timp ce 34% o consideră „negativă”.

În plan politic, 38% simpatizează cu Partidul Republican condus de președintele Donald Trump, 33% cu Partidul Democrat al fostului președinte Joe Biden, iar 24% declară că nu susțin niciuna dintre cele două formațiuni.

Prezența militară americană în România

În privința colaborării militare, 55% dintre participanți apreciază că prezența trupelor americane în România este „cât este necesar”. 31% o consideră „prea mică”, iar 10% „prea mare”.

Totodată, 60% dintre români se declară de acord ca Statele Unite să își mărească numărul bazelor militare pe teritoriul României, în timp ce 37% se opun acestei idei.

Conform sondajului, 64% cred că Europa nu este suficient de puternică pentru a se apăra singură de Rusia fără sprijinul SUA.

Percepții economice și tehnologice

Întrebați despre viitorul dolarului american, 65% dintre respondenți îl consideră „puternic” sau „foarte puternic”.

În același timp, 44% cred că prioritatea României în relația cu Washingtonul ar trebui să fie atragerea investițiilor americane, urmată de 23% care indică „colaborarea militară” și 15% care menționează regimul vizelor.

Pe tema tehnologiilor emergente, 60% consideră că Inteligența Artificială va fi o „catastrofă”, iar 35% o „binefacere”.

Modelul american și spiritul antreprenorial

În ceea ce privește valorile economice, 68% dintre români consideră că România nu încurajează spiritul antreprenorial la fel ca SUA, doar 27% având o opinie contrară.

Metodologie

Sondajul a fost realizat telefonic de IRSOP, în perioada 2–8 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.017 persoane cu vârste peste 18 ani.

Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.