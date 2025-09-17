Polonia: Încrederea în armată a urcat un nivel record, în timp ce încrederea în biserică a scăzut la un minim istoric, arată un sondaj

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Scăderea pe termen lung a încrederii în Biserica Catolică din Polonia s-a accelerat în ultimul an, doar 35% dintre polonezi declarând că au încredere în ea. În același timp, forțele armate se bucură acum de un nivel record de încredere, potrivit ultimelor concluzii ale unui studiu de lungă durată realizat de institutul de sondaje IBRiS cu privire la nivelul de încredere al polonezilor în instituțiile importante, scrie Notes from Poland.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ultimul sondaj al agenției, comandat de Agenția Poloneză de Presă (PAP), arată că încrederea în forțele armate a ajuns la 94%, în creștere față de 92% anul trecut și o creștere semnificativă față de 70% în 2023. În același timp, NATO se bucură acum de încrederea a 76% dintre polonezi, în creștere față de 61% în 2016, când a început sondajul IBRiS.

„Rezultatele ilustrează perfect modul în care situația geopolitică actuală redefinește ierarhia încrederii în Polonia”, a declarat Kamil Smogorzewski de la IBRiS pentru PAP. „Confruntată cu o amenințare militară dincolo de granița noastră estică, societatea se îndreaptă în mod natural către instituțiile percepute ca fiind fundamentale pentru apărare.”

Între timp, încrederea în Uniunea Europeană continuă să scadă, ajungând la 50%, în scădere de la 55% anul trecut și 62% în 2023. „Scăderea poate indica faptul că rolul UE – perceput ca fiind mai degrabă economic și politic – pierde din importanță în fața unor provocări mai presante”, spune Smogorzewski.

Cu toate acestea, el subliniază și o „polarizare și neîncredere” generală crescândă față de UE în Polonia, unde guvernul pro-UE al prim-ministrului Donald Tusk s-a ciocnit în mod regulat cu opoziția conservatoare mai eurosceptică în ceea ce privește relațiile cu Bruxelles.

Între timp, cele mai recente date ale IBRiS arată că declinul pe termen lung al încrederii în Biserica Catolică din Polonia – unde aproximativ 70% din populație se identifică ca fiind catolică – s-a accelerat în ultimul an.

În 2016, biserica se bucura de încrederea a 58% dintre polonezi, dar această cifră a scăzut acum la 35%. Numai în ultimul an, ea a scăzut cu peste 4 puncte procentuale, ceea ce este mult mai mult decât scăderea medie anuală anterioară. În același timp, proporția celor care spun că nu au încredere în biserică aproape s-a dublat din 2016, de la 24% la 47%.

„Rezultatele nu lasă niciun dubiu că ne confruntăm cu o criză de încredere în biserică cu o dinamică fără precedent”, spune Smogorzewski. „Procesele existente de erodare a încrederii s-au accelerat.”

„Biserica își pierde din ce în ce mai mult poziția de autoritate naturală în societate”, a adăugat el. „Aceste rezultate indică necesitatea unei reflecții profunde și a unei schimbări strategice în comunicare pentru a recâștiga măcar o parte din capitalul social pierdut.”

Biserica catolică din Polonia s-a confruntat cu o serie de crize în ultimii ani, în special în urma dezvăluirilor privind abuzurile sexuale asupra copiilor comise de membri ai clerului și neglijența cu care ierarhia bisericească a tratat aceste cazuri.

De asemenea, a fost acuzată că s-a implicat prea mult în politică, în special prin sprijinul acordat unei interdicții aproape totale a avortului, extrem de nepopulare, introdusă în 2021, și prin relațiile sale strânse cu fostul partid de guvernământ, Lege și Justiție (PiS).

O serie de sondaje, inclusiv cele realizate de biserică însăși, arată că frecventarea bisericilor și identificarea cu religia au scăzut în Polonia în ultimii ani.