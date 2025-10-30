G4Media.ro
Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu…

Sursa foto: Twitter/Mariusz Błaszczak

Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania

Articole30 Oct • 303 vizualizări 0 comentarii

Polonia a anunţat joi că cel puţin până la jumătatea lunii noiembrie nu va redeschide mai multe puncte de trecere a frontierei sale cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul creşterii îngrijorărilor legate de securitate după pătrunderea în spaţiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu ţigarete, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Polonia şi-a închis graniţa cu Belarus în urmă cu şase săptămâni din cauza a ceea ce Varşovia a numit exerciţii militare ”foarte agresive” conduse de Rusia pe teritoriul belarus, la câteva zile după ce 21 de drone ruse intraseră în spaţiul aerian polonez.

La rândul său, Lituania şi-a închis graniţa terestră cu Belarus în această săptămână, ca răspuns la perturbările create de pătrunderea în spaţiul său aerian a unor baloane pentru contrabandă şi a afirmat miercuri că frontiera va rămâne închisă până la finalul lunii noiembrie.

Ulterior, Polonia a redeschis un punct de trecere terestră al frontierei cu Belarus pentru autoturisme şi autocare şi unul pentru camioane grele, iar premierul polonez Donald Tusk a anunţat că Varşovia va fi gata să redeschidă încă două puncte de trecere în luna noiembrie.

El nu a avansat o dată şi, în urma discuţiilor purtate miercuri de Tusk cu omoloaga sa lituaniană Inga Ruginiene, Polonia a acceptat să amâne redeschiderea punctelor de trecere în cauză.

”Conversaţia (cu Tusk) a fost extrem de cuprinzătoare şi detaliată şi am decis că premierul polonez va amâna deschiderea frontierei (cu Belarus)”, a spus joi Ruginiene într-o conferinţă de presă. ”Aceasta înseamnă că ne coordonăm acţiunile. Şi, pentru moment, graniţele vor fi închise în Polonia şi Lituania”, a adăugat ea.

Ministrul de interne polonez Marcin Kierwinski a declarat pentru postul public de radio că Varşovia dă dovadă de solidaritate cu Lituania. ”Iată de ce deschiderea punctelor de trecere este amânată cu câteva săptămâni”, a menţionat el.

Deja tensionate, relaţiile între Polonia şi Belarus au înregistrat un minim după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Într-un al doilea incident consemnat în această săptămână, un avion MiG-29 al forţelor aeriene poloneze a interceptat joi un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, a declarat ministrul apărării polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

De partea sa, Letonia, care la fel ca Polonia şi Lituania este membră a Uniunii Europene şi a NATO, a anunţat joi că este pregătită să închidă singurul punct rămas de trecere a frontierei cu Belarus dacă este necesar. ”Pentru moment, nu vedem o asemenea ameninţare la frontiera noastră”, a spus şefa guvernului leton Evika Silina, după ce s-a întâlnit la Riga cu omoloaga sa lituaniană.

Tags: , ,
