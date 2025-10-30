G4Media.ro
Primul transplant de arteră pulmonară din lume a fost efectuat la Roma

sursa foto: Unsplash/ JAFAR AHMED

Primul transplant de arteră pulmonară din lume a fost efectuat la Roma

Medicii de la spitalul Sant’Andrea din Roma au realizat în premieră un transplant de arteră pulmonară, pe un pacient în vârstă de 70 de ani cu cancer pulmonar, transmite joi agenţia italiană de presă ANSA, citată de Agerpres.

Un neoplasm se infiltrase în artera pulmonară după ce pacientului îi fusese îndepărtat întregul plămân stâng.

Spitalul a declarat că intervenţia chirurgicală, ideea a două tinere specialiste în chirurgie toracică, Cecilia Menna şi Beatrice Trabalza Marinucci, a avut loc la 17 iulie.

Operaţia a fost efectuată de o echipă condusă de Erino A. Rendina, directorul secţiei de chirurgie toracică de la spitalul Sant’Andrea şi decanul Facultăţii de Medicină şi Psihologie de la Universitatea La Sapienza din Roma.

Artera transplantată provenea de la un donator din Barcelona, unde fusese crioconservată.

