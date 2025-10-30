Primul transplant de arteră pulmonară din lume a fost efectuat la Roma
Medicii de la spitalul Sant’Andrea din Roma au realizat în premieră un transplant de arteră pulmonară, pe un pacient în vârstă de 70 de ani cu cancer pulmonar, transmite joi agenţia italiană de presă ANSA, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Un neoplasm se infiltrase în artera pulmonară după ce pacientului îi fusese îndepărtat întregul plămân stâng.
Spitalul a declarat că intervenţia chirurgicală, ideea a două tinere specialiste în chirurgie toracică, Cecilia Menna şi Beatrice Trabalza Marinucci, a avut loc la 17 iulie.
Operaţia a fost efectuată de o echipă condusă de Erino A. Rendina, directorul secţiei de chirurgie toracică de la spitalul Sant’Andrea şi decanul Facultăţii de Medicină şi Psihologie de la Universitatea La Sapienza din Roma.
Artera transplantată provenea de la un donator din Barcelona, unde fusese crioconservată.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pastele de vineri seara. Pasta alla zingara, o rețetă tradițională din zona Roma-Napoli, cu ardei, măsline și bacon
Un rinichi din grupa sanguina A a fost trecut la grupa 0 şi transplantat unui pacient în moarte cerebrală / Este o posibilă soluție care va facilita accesul la organe pentru persoanele aflate pe lista de aşteptare pentru un transplant
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.