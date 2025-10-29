Pentru că este pro-avort, catolicii polonezi nu o vor pe actriţa Kasia Smutniak în rolul fecioarei Maria din filmul lui Mel Gibson, „Învierea lui Hristos”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Actrița și regizoarea Kasia Smutniak a intrat în vizorul catolicilor polonezi pentru rolul Fecioarei Maria din filmul Învierea lui Hristos al lui Mel Gibson, continuarea peliculei Patimile lui Hristos,din 2004. „Este pro-avort, nu o poate interpreta pe Fecioara Maria”, spun cei ce contestă decizia regizorului de a o distribui în acest rol. Tot în acest scop, site-ul Radiodifuziunii Naționale Poloneze l-a citat pe Pawel Ribicky, secretarul de presă al fostului președinte de extrema dreaptă Andrzej Duda: „Nu este un secret faptul că Smutniak a susținut public dreptul la avort, criticând în repetate rânduri legile Poloniei, considerând că acestea reprezintă o amenințare la adresa drepturilor femeilor”, potrivit Rador Radio România, care citează un articol din La Stampa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Regizorul Mel Gibson, care se defineşte un catolic practicant, nu a răspuns acestor critici, însă surse din anturajul său au dat câteva indicii cu privire la poziția sa: regizorul consideră că sensibilitatea artistului va prevala asupra poziției sale politice. Persoana direct implicată a refuzat să comenteze controversa din cauza obligațiilor de confidențialitate și a unor clauze specifice din contractul său: Smutniak nu a vorbit și nu poate vorbi despre această chestiune.

Polonia are o lege care protejează dreptul la avort, însă o hotărâre a Tribunalului Constituțional din 2020 a limitat drastic accesul la avort în aproape toate circumstanțele, cu un impact devastator asupra vieții femeilor. Smutniak a comentat hotărârea și protestele: „Pierderea dreptului la avort anul trecut în patria mea, Polonia, și în urmă cu câteva luni în Statele Unite; construirea zidului dintre Polonia și Belarus; negarea dreptului la azil și a drepturilor fundamentale ale omului cu practica rușinoasă a respingerii; singurătatea și disperarea femeilor afgane închise în casele lor de către regim și uitate de noi peste noapte, sunt lucruri care ne privesc pe toţi şi pe care nu le putem ignora”.

Pentru debutul său regizoral în 2023, Smutniak a ales să filmeze la granița cu Polonia documentarul Mur, care vorbeşte despre miile de refugiați blocați la granița dintre Polonia și Belarus. Într-un interviu acordat publicației La Stampa, actriţa și-a explicat alegerea temei: „Nu este vorba despre a purta un război, ci despre a încerca să spui ceva interesant. Trăim într-o eră dinamică şi cu toate acestea, în mod inexplicabil, cinematografia pare să se concentreze pe altceva. Este ca și cum ar fi avut loc o inversare de situaţie: ceea ce ne înconjoară a ajuns să depășească imaginația”.