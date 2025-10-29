G4Media.ro
Coada la Catedrală se întinde până în piața Constituției/ Timpul de așteptare…

Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025. Inquam Photos / George Călin
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Coada la Catedrală se întinde până în piața Constituției/ Timpul de așteptare este între 6 și 8 ore 

Rândul format de persoanele care așteaptă să viziteze catedrala se termină în Piața Constituției. Astfel, organizatorul și forțele de ordine estimează faptul că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore.

Jandarmii sunt dispuși în toată zona de desfășurare a evenimentului pentru a fluidiza grupurile de participanți și pentru a oferi îndrumări.

”Pe acestă cale, recomandăm celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicaţiile jandarmilor și regulile impuse de organizator”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.

