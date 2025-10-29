Victor Negrescu, PSD: Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă / Ministrul de Externe și ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații și soluții rapide/ Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, scrie într-o postare pe Facebook că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România ”este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate”.

”Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României”, a mai precizat Negrescu.

Potrivit acestuia, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar:

România rămâne un partener strategic de încredere;

Regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA;

Trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre.

”Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene”, își încheie europarlamentarul PSD postarea.

Context

Statele Unite își retrag circa 800 de militari din România, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Potrivit acestora, anunțul a fost făcut luni în cadrul oficial NATO. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Ministerului Apărării a anunțat, miercuri dimineața, oficial că ”România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa”.

BREAKING Statele Unite retrag circa 800 de militari din România / În bazele militare rămân circa 1000 de soldați americani / UPDATE Ministerul Apărării: România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa