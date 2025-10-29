Stadionul Tineretului din Brașov va fi modernizat cu 138 de milioane de lei / Județul nu are nicio echipă în primele două ligi de fotbal

Consiliul Local Brașov va aproba în această săptămână o cofinanțare de 25% pentru reconstruirea Stadionului Tineretului, în valoare totală de peste 138 milioane lei (TVA inclus), anunță Brașov.net.

Suma de aproximativ 30,9 milioane lei, pusă la dispoziție de bugetul local, va suplimenta fondurile de către Comisia Națională de Investiții (CNI).

Inițiativa vine după adoptarea de către Guvern a OUG nr. 52 din 1 octombrie, care prevede ca infrastructura sportivă de mare amploare, precum stadioanele, să fie finanțată obligatoriu prin participarea beneficiarilor, în cotă de 25%. Astfel, Brașovul va beneficia de un stadion conform standardelor UEFA, cu o capacitate de 9.716 locuri, distribuite în patru corpuri (tribuna a I-a și a II-a, peluzele 1 și 2), toate locurile fiind acoperite.

Este de precizat faptul că județul nu are nicio echipă de fotbal în primele două ligi ale campionatului național.

Proiectul, gestionat de CNI, are un termen estimat de 24 de luni pentru proiectare și executare: 5 luni pentru planificare, 19 luni pentru construcție.

”Cu această investiție, Brașovul își reafirmă angajamentul de a dezvolta o infrastructură sportivă modernă, pregătită pentru competiții UEFA, și de a susține infrastructura sportivă ca pilon important pentru comunitate și sport”, anunță Primăria Brașov.