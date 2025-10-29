G4Media.ro
Liderul sindical Marius Nistor: Se va declanșa referendum național privind greva generală…

marius nistor
Marius Nisto (Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu)

Liderul sindical Marius Nistor: Se va declanșa referendum național privind greva generală a profesorilor, imediat după mitingul de pe 29 octombrie

Articole29 Oct • 176 vizualizări 1 comentariu

„Vremea pichetărilor a trecut. Imediat după mitingul din data de 29 octombrie, de miercuri, în învățământ se va declanșa referendum național privind greva generală”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, la Antena 3 CNN, pe 27 octombrie.

  • Amintim că miercuri, 29 octombrie, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR Frăția, CSDR, Confederația Sindicală Națională Meridian au anunțat că vor organiza o acțiune de protest în fața Guvernului României, pentru că „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”, potrivit unui mesaj comun citat de G4Media.ro.

„Greva generală va trebui să aibă loc, pentru că nu putem tolera aceste măsuri care lovesc în interesul învățământului românesc, în viitorul României, în viitorul copiilor noștri”, a susținut Marius Nistor.

Citește mai mult pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Protestează cumva împotriva pensiilor speciale si a ieșirii la pensie la 48 ani?
    Protestează cumva împotriva salariilor prea mari la buget, in medie mai mari decât cele de la privat?
    Protestează că trăiesc cel mai bine din cum au trăit vreodată bugetarii?
    Protestează împotriva cumulării salariilor și pensiilor la stat (cum toți liderii de sindicat au)?
    Ah, nu, vor si mai mulți bani de la privați! Să cereți bani de la cei care au mai puțini decât voi este moral, nu?

