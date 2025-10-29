Liderul sindical Marius Nistor: Se va declanșa referendum național privind greva generală a profesorilor, imediat după mitingul de pe 29 octombrie

„Vremea pichetărilor a trecut. Imediat după mitingul din data de 29 octombrie, de miercuri, în învățământ se va declanșa referendum național privind greva generală”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, la Antena 3 CNN, pe 27 octombrie.

Amintim că miercuri, 29 octombrie, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR Frăția, CSDR, Confederația Sindicală Națională Meridian au anunțat că vor organiza o acțiune de protest în fața Guvernului României, pentru că „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”, potrivit unui mesaj comun citat de G4Media.ro.

Studenții vor protesta alături de confederațiile sindicale pe 29 octombrie, în fața Guvernului, anunță Alianța organizațiilor studențești

„Greva generală va trebui să aibă loc, pentru că nu putem tolera aceste măsuri care lovesc în interesul învățământului românesc, în viitorul României, în viitorul copiilor noștri”, a susținut Marius Nistor.

