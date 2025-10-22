Marile confederaţii sindicale organizează un protest în faţa Guvernului, în 29 octombrie / Guvernul nu a implementat încă reformele majore în primării și ministere

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. ”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului, transmite News.ro.

”Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA”, CNSLR Frăţia, CSDR, Confederatia Sindicală Naţionala Meridian, desfăşoară în data de 29 octombrie 2025 o acţiune de protest în faţa Guvernului României, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România”, au transmis, miercuri, sindicaliştii, într-un mesaj comun.

Aceştia fac apel la mobilizarea colectivă a ”tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de cei care muncesc cinstit în această ţară”.

”Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentruprotejarea lucrătorilor. Nu mai acceptăm batjocura decidenţilor politici şi inechitatea aplicată lucrătorilor din România”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, ”măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere”.

Sindicaliştii cer, între altele:

Un salariu minim decent şi pensii decente Resprectyarea drepturilor legale şi contractuale ale lucrătorilor Taxare justă Stoparea măsurilor de austeritate Apărarea locurilor de muncă în administraţia publică – investiţii, nu şomaj Sănătate şi asistenţă socială Abrogarea măsurilor anti-educaţie Consolidarea sectorului silvic Salvarea sectorului economic românesc prin accesul la o energie accesibilă şi competitivă Stop vânzării companiilor de stat Refacerea infrastructurii feroviare, rezolvarea subfinanţării cronice a sistemului Referendum pentru noua Lege a apărării

PSD refuză reforma propusă de Bolojan

PSD se opune de trei luni reformei din administrația locală și centrală propusă de premierul Ilie Bolojan.

Social-democrații vor o reducere graduală cu 25% a numărului de angajați din primării și consilii județene în patru ani, spre deosebire de planul lui Bolojan, care a cerut o reducere rapidă de la 1 ianuarie 2026 cu 10% sau 15% a angajaților din local.

PSD propune ca numărul de concedieri să fie mai mic în primăriile care gestionează spitale, școli mari sau drumuri, dar și în localitățile cu șomaj ridicat și populație îmbătrânită. Acestea ar urma să beneficieze de o clauză de protecție în fața concedierilor, care să nu poată afecta mai mult de 10% din funcționari.

Social-democrații au propus ca reforma în administrație să nu fie rapidă, așa cum a cerut Bolojan până la 1 ianuarie 2026, ci în patru etape întinse pe patru ani: