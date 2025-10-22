Aurul scade cu 5% în cea mai mare corecție din 2020

Aurul a scăzut cu peste 5% marți, cea mai mare scădere zilnică din 2020, pe măsură ce creșterea record a prețului aurului din acest an s-a inversat la sfârșitul sezonului de cumpărături Diwali, potrivit FT.

După ce a atins luni un maxim de 4.381,52 dolari pe uncie troy, prețurile au scăzut cu până la 6,3% până la 4.082,03 dolari marți, în ceea ce mulți au considerat a fi o corecție mult așteptată. În SUA, prețul a închis la 4.125,22 dolari.

„Situația devine puțin agitată”, a declarat Nicky Shiels, analist la MKS Pamp. „Principalul catalizator este condiția de supra-cumpărare extremă — creșterea se apropie de maturitate.”

Raliul istoric din acest an s-a accelerat în ultimele săptămâni, prețurile crescând cu 25% numai în ultimele două luni.

„Simplul fapt că am înregistrat o creștere de 1.000 de dolari în șase săptămâni… indică faptul că prețurile sunt excesiv de ridicate, suntem în stratosferă”, a adăugat Shiels.

Argintul și platina au înregistrat, de asemenea, o scădere marți, cu 7,4% și, respectiv, 5%.

Creșterea aurului a fost alimentată de îngrijorările investitorilor cu privire la creșterea nivelului datoriei publice, sănătatea dolarului american și goana după refugii sigure provocată de războiul comercial al lui Donald Trump.

Analiștii au afirmat că aparenta dezghețare a tensiunilor comerciale dintre SUA și China, recenta revenire a dolarului american și absența datelor cheie privind poziționarea investitorilor pe piețele futures – din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA – au fost printre factorii care au determinat scăderea de marți.

Sezonul de cumpărare a aurului în India, al doilea consumator mondial, se apropie și el de sfârșit odată cu încheierea festivalului Diwali și începutul sezonului nunților.

Cel mai important factor care a determinat creșterea aurului în acest an a fost cererea din partea băncilor centrale, care cumpără metalul pentru a-și diversifica deținerile în afara dolarului.

În ultimele luni, a existat un val de interes din partea investitorilor instituționali, care au investit bani în fonduri tranzacționate la bursă garantate cu aur. ETF-urile aurifere au atras intrări lunare record de 26 de miliarde de dolari în septembrie.

O frenezie a cumpărăturilor cu amănuntul — cu cozi care se formau în fața magazinelor de aur din întreaga lume, de la Japonia până în Australia — a alimentat și mai mult creșterea din ultimele săptămâni.

„Asistăm la o corecție tehnică”, a declarat Suki Cooper, analist la Standard Chartered. „În continuare considerăm că perspectivele pe termen lung sunt mai degrabă favorabile aurului.”

În ultimele două luni, „universul investitorilor s-a extins rapid, dar apetitul acestora a fost pus la încercare în ceea ce privește cât de rezilient este”, a adăugat ea.