Ministrul Sănătăţii: În România nu se face screening decât izolat, pentru anumite boli / Nu există o strategie naţională

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că nu există o strategie naţională pentru screening care să prevină mai multe boli şi că doar unele unităţi sanitare folosesc fonduri proprii sau europene în acest sens, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În România nu se face screening aşa cum ţara asta ar putea să facă. De ce nu se întâmplă acest lucru? Pentru că nu există un program naţional standardizat, nu există o strategie naţională în această direcţie şi atunci fiecare unitate sanitară, fiecare centru a mai accesat un proiect din fonduri europene sau din surse proprii. Se întâmplă izolat, în insule, la nivel naţional, screening pentru anumite patologii, însă, din păcate, nu există o viziune naţională care să cuprindă toate patologiile care se pretează pentru screening. Aici vorbim de zona de oncologie, dar discutăm şi despre screeningul neonatal, pentru bolile metabolice, diabet, pentru bolile cardio şi cerebrovasculare şi bolile rare; şi lista poate continua”, a spus Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a participat la conferinţa „Cum găseşti cel mai apropiat centru unde îţi poţi face o mamografie gratuită?”, organizată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

El a amintit că încă din prima săptămână de mandat la Ministerul Sănătăţii a realizat acel grup de lucru care activează în momentul de faţă pentru realizarea primei strategii naţionale de screening şi prevenţie.

Potrivit ministrului, până la finalul anului va fi realizată prima variantă pentru strategia naţională de screening şi prevenţie, care va organiza resursele financiare şi cele de infrastructură, va realiza un traseu al pacientului şi va organiza modul de utilizare şi de implementare a proiectelor din viitorul exerciţiu financiar european cu fonduri nerambursabile.

Alexandru Rogobete a susţinut că se aşteaptă la o nouă suplimentare a bugetului în luna noiembrie.

În anul 2024, adăugat el, printr-un proiect cu Banca Mondială au fost introduse în sistemul de sănătate public 124 de mamografe noi, precum şi alte echipamente de laborator, însă doar un procent mic dintre acestea sunt în contract cu Casa de Asigurări şi sunt utilizate.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că prea mulţi ani s-a vorbit despre sistemul public versus sistemul privat de sănătate şi a subliniat că a sosit momentul să se vorbească doar despre un singur sistem medical.