Alexandru Rogobete: Argeşul construieşte soluţii pe termen lung pentru oncologie: un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate / Investiţiile europene în sănătate depăşesc 262 milioane lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost miercuri în judeţul Argeş, judeţ unde, potrivit acestuia, se construiesc soluţii pe termen lung pentru oncologie, un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate iar investiţiile europene în sănătate depăşesc 262 milioane lei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Astăzi am fost în Argeş, unde investiţiile europene în sănătate depăşesc 262 milioane lei, fonduri care aduc servicii medicale moderne şi ambulatorii de specialitate mai bine pregătite pentru pacienţi. Argeşul construieşte şi soluţii pe termen lung pentru oncologie: un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate, pentru a fi dus la bun sfârşit. Proiectul va aduce acasă tratamente moderne pentru pacienţii oncologici. Înseamnă timp câştigat şi forţa tehnologiei pusă în slujba luptei cu boala, oferind şansa unei terapii la standarde europene aici, în judeţ”, spune ministrul Sănătăţii, pe Facebook.

Ministrul arată că alte investiţii importante sunt peste 18,4 milioane lei în ambulatorii şi infrastructură digitală, peste 111 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, peste 15 milioane lei pentru digitalizarea spitalelor, serviciului de ambulanţă şi a DSP, 73 de cabinete de familie sprijinite, dintre care 64 deja dotate cu echipamente moderne.

”Tot aici am văzut şi primul centru de sănătate mintală şi adicţii pentru copii care funcţionează în regim ambulatoriu! Felicit conducerea pentru modul în care este organizat ambulatoriul şi pentru faptul că, din excedentul bugetar propriu, au reuşit să achiziţioneze un Computer Tomograf de înaltă calitate şi să renoveze secţii întregi! Aşa da! Uite că se poate!”, subliniază Alexandru Rogobete.

Ministrul afirmă că toate aceste proiecte înseamnă spitale mai sigure, tratamente oncologice moderne disponibile în judeţ, cabinete de familie mai bine echipate şi servicii medicale aduse în era digitală.

”Mulţumesc echipelor medicale şi autorităţilor locale care s-au implicat în aceste proiecte. Cred cu toată convingerea că încrederea este fundamentul pe care trebuie să construim: încrederea pacientului în medic, încrederea medicilor în sprijinul statului şi încrederea că ceea ce facem, facem pentru oameni! Felicit conducerea unităţilor medicale şi pe domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, Ion Mînzînă, împreună cu echipa sa, pentru modul în care se transformă sănătatea din Argeş!”, menţionează Rogobete.