Focuri de armă în vecinătatea parlamentului sârb / O persoană a fost reținută la fața locului

Focuri de armă s-au înregistrat miercuri în exteriorul clădirii parlamentului sârb din Belgrad, fără ca cineva să fi fost ucis, informează agenția de știri Reuters, care citează presa locală, transmite Agerpres.

Reuters mai relatează că în urma focurilor de armă a izbucnit un incendiu.

Autorităţile sârbe au reţinut o persoană la faţa locului, potrivit portalului NOVA, citat de Reuters.