Cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat preventiv / Cu o săptămână înainte a tras spre agenții de pază ai aceluiași local / Parchetul: „Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor"

Cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei, marți noaptea, a fost arestat preventiv. Cu o săptămână înainte, acesta a tras două focuri de armă spre agenții de pază ai aceluiași local. Parchetul de pe lângă Tribunalul București susține că, „din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor”.

Comunicatul Parchetului:

La data de 20.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de un inculpat, un bărbat de cetățenie turcă în vârstă de 27 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare), nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburare a ordinii și liniștii publice.

În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

În data de 13.08.2025, în jurul orei 04.30, inculpatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deținut fără drept, s-a deplasat în zona unui local din Centrul vechi al mun. București. Din acea locație, autorul a urmărit doi agenți de pază ai localului și, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a executat un foc de armă în direcția acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coș de gunoi din apropiere.

Ulterior, în data de 20.08.2025, în jurul orei 02.00, inculpatul, având asupra sa un alt pistol letal, deținut fără drept, a revenit la același local și a executat șase focuri de armă către tavan și în direcția persoanelor aflate pe terasa localului, fără a produce vătămări. Autorul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coș de gunoi.

Prin aceste acțiuni, inculpatul a tulburat ordinea și liniștea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind faptul că autorul și-a procurat arme letale și a revenit la aceeași locație în două rânduri.

La data de 20.08.2025, inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 21.08.2025 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalități Economice și Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.