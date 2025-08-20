G4Media.ro
VIDEO UPDATE Bărbatul care a tras șase focuri de armă în prelata…

sursa foto: Facebook/ Centrul Vechi

VIDEO UPDATE Bărbatul care a tras șase focuri de armă în prelata unui club din centrul Vechi al Capitalei a fost reținut / Poliția: Nici o persoană nu a fost rănită, autorul a fost depistat în scurt timp

Articole20 Aug • 1.350 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat, din primele informații obținute de G4Media cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei. Și site-ul stiripesurse.ro relatează că agresorul a aruncat apoi arma și a fugit de la locul faptei. Poliția Capitalei anunțat că nici o persoană nu a fost rănită și că autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

UPDATE 20:00 Bărbatul care a tras focurile de armă a fost reținut pentru 24 de ore.

știrea inițială

Redăm mai jos comunicatul integral:

”La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.
Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.”

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

