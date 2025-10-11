G4Media.ro
Atac armat soldat cu trei răniți la o casă de pariuri în…

hamburg germania politie polizei
Sursa foto: Daniel Reinhardt / AFP

Atac armat soldat cu trei răniți la o casă de pariuri în orașul german Giessen, atacatorul e liber

Trei persoane au fost rănite sâmbătă în centrul oraşului Giessen, după ce s-au tras focuri de armă într-o casă de pariuri, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale, transmite Agerpres.

Individul care a deschis focul a fugit de la locul faptei şi este încă în libertate în urma incidentului, produs în jurul orei 15:00 (13:00 GMT) în acest oraş din centrul Germaniei.

Poliţia îl caută pe făptaş, iar un purtător de cuvânt al forţelor de ordine a declarat că nu există niciun pericol pentru public.

Locul atacului a fost izolat, iar criminaliştii şi-au început ancheta.

Nu există deocamdată informaţii cu privire la gravitatea stării persoanelor rănite şi nici nu au fost dezvăluite detalii suplimentare, întrucât operaţiunea de căutare a făptaşului este încă în curs de desfăşurare.

