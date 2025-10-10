G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kelemen Hunor către Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD: „Astăzi nu trebuie…

semnare acord politic kelemen hunor dominic fritz ilie bolojan sorin grindeanu varujan pambuccian
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor către Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD: „Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da”

Articole10 Oct • 343 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în deschiderea celui de-al 17-lea congres al UDMR, că începând cu Adrian Năstase toţi liderii social-democraţi au înţeles că maghiarii construiesc cu românii această ţară, printr-o colaborare bazată pe respect. ”Sper că vom continua colaborarea”, i-a transmis Kelemen Hunor lui Grindeanu, referindu-se la viitorul congres al PSD, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Cu PSD iarăşi avem o colaborare lungă şi, începând cu Adrian Năstase, toţi preşedinţii au înţeles că comunitatea noastră, comunitatea maghiară (…) construim împreună cu românii această ţară. Sorin, îţi mulţumesc că eşti alături de noi la congresul nostru”, a declarat, vineri, Kelemen Hunor,îm discursul din deschiderea Congresului UDMR.

Adresându-se liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a afirmat: ”Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da”.

”PSD se pregăteşte de alegeri şi sper că vom continua colaborarea de fiecare dată aşa cum am făcut de fiecare dată, aşa cum am fcut, bazat pe respect. Succes în Congfresul pe care urmează să-l organizaţi”, a mai declarat Kelemen Hunor.

PSD urmează să aibă congres pentru a-şi alege structurile de conducere, dar data nu a fost încă stabilită cu exactitate.

UDMR s-a reunit, vineri, în judeţul Cluj pentru cel de-al 17-lea Congres.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sorin Grindeanu: În această toamnă vom organiza congresul, sigur / Ar fi bine să fie până în postul Crăciunului

Articole6 Oct • 320 vizualizări
1 comentariu

Kelemen Hunor: Rusia ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea

Articole6 Oct • 164 vizualizări
0 comentarii

Kelemen Hunor: România concurează cu Bulgaria și Polonia, nu cu Germania. Taxele mici sunt cruciale pentru a atrage investitori /  Crede că se va întoarce cota de TVA la 19% doar după 2027

Articole2 Oct • 14.359 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.