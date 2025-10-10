Kelemen Hunor către Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD: „Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în deschiderea celui de-al 17-lea congres al UDMR, că începând cu Adrian Năstase toţi liderii social-democraţi au înţeles că maghiarii construiesc cu românii această ţară, printr-o colaborare bazată pe respect. ”Sper că vom continua colaborarea”, i-a transmis Kelemen Hunor lui Grindeanu, referindu-se la viitorul congres al PSD, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Cu PSD iarăşi avem o colaborare lungă şi, începând cu Adrian Năstase, toţi preşedinţii au înţeles că comunitatea noastră, comunitatea maghiară (…) construim împreună cu românii această ţară. Sorin, îţi mulţumesc că eşti alături de noi la congresul nostru”, a declarat, vineri, Kelemen Hunor,îm discursul din deschiderea Congresului UDMR.

Adresându-se liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a afirmat: ”Astăzi nu trebuie să ai emoţii, urmează un alt congres unde poate că da”.

”PSD se pregăteşte de alegeri şi sper că vom continua colaborarea de fiecare dată aşa cum am făcut de fiecare dată, aşa cum am fcut, bazat pe respect. Succes în Congfresul pe care urmează să-l organizaţi”, a mai declarat Kelemen Hunor.

PSD urmează să aibă congres pentru a-şi alege structurile de conducere, dar data nu a fost încă stabilită cu exactitate.

UDMR s-a reunit, vineri, în judeţul Cluj pentru cel de-al 17-lea Congres.