Kelemen Hunor: Rusia ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că incidentele cu drone ruseşti care au loc în România şi alte ţări din Europa de Est demonstrează că Rusia ne testează capacitatea de apărare şi urmăreşte să polarizeze societatea, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Rusia testează capacitatea de reacţie a ţărilor din flancul estic. Pe de altă parte, prin această testare, vor ca societăţile să fie polarizate, arătând un pericol iminent, care nu există în acest moment. Plus, sigur, arătând societăţii, şi din România, şi din Polonia şi din Ţările Baltice, că nu sunt pregătite pentru o apărare antiaeriană foarte rapidă şi eficientă, fiindcă trăim într-o altă realitate. Acum patru ani, cinci ani, nu prea se vorbea de drone. Acum cu totul s-a trecut la drone, dar nu poţi să tragi în fiecare zi asupra dronelor de 30.000 de euro cu rachete de 500.000 de euro. Adevărul este că nici noi, nici balticii, nici polonezii nu avem desfăşurată o apărare antiaeriană sol-aer, cu tunuri antirachete”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El a spus că un sistem de luptă împotriva dronelor tot cu drone nu a fost încă dezvoltat.

„Deci, din acest punct de vedere, există această testare a capacităţii noastre de reacţie şi există o provocare în sensul de a polariza şi mai mult societăţile din aceste ţări. România trebuie să reacţioneze ferm de fiecare dată şi sunt convins că, încet-încet, în fiecare an, cu fiecare investiţie, facem un pas spre a mai creşte capacităţile noastre de apărare”, a mai declarat liderul UDMR.