G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kelemen Hunor: Rusia ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze…

liutyi drona ucraina
Sursa Foto: mil.in.ua

Kelemen Hunor: Rusia ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea

Articole6 Oct 0 comentarii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că incidentele cu drone ruseşti care au loc în România şi alte ţări din Europa de Est demonstrează că Rusia ne testează capacitatea de apărare şi urmăreşte să polarizeze societatea, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Rusia testează capacitatea de reacţie a ţărilor din flancul estic. Pe de altă parte, prin această testare, vor ca societăţile să fie polarizate, arătând un pericol iminent, care nu există în acest moment. Plus, sigur, arătând societăţii, şi din România, şi din Polonia şi din Ţările Baltice, că nu sunt pregătite pentru o apărare antiaeriană foarte rapidă şi eficientă, fiindcă trăim într-o altă realitate. Acum patru ani, cinci ani, nu prea se vorbea de drone. Acum cu totul s-a trecut la drone, dar nu poţi să tragi în fiecare zi asupra dronelor de 30.000 de euro cu rachete de 500.000 de euro. Adevărul este că nici noi, nici balticii, nici polonezii nu avem desfăşurată o apărare antiaeriană sol-aer, cu tunuri antirachete”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El a spus că un sistem de luptă împotriva dronelor tot cu drone nu a fost încă dezvoltat.

„Deci, din acest punct de vedere, există această testare a capacităţii noastre de reacţie şi există o provocare în sensul de a polariza şi mai mult societăţile din aceste ţări. România trebuie să reacţioneze ferm de fiecare dată şi sunt convins că, încet-încet, în fiecare an, cu fiecare investiţie, facem un pas spre a mai creşte capacităţile noastre de apărare”, a mai declarat liderul UDMR.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ucraina susține că a lovit o importantă fabrică rusă de explozibili şi un terminal petrolier din Crimeea

Articole6 Oct • 456 vizualizări
1 comentariu

Kremlinul contestă că Rusia ar primi informaţii de la China, numeşte„ciudate” incidentele cu drone din mai multe țări membre NATO şi salută reacţia lui Trump la prelungirea tratatului de dezarmare nucleară START

Articole6 Oct • 100 vizualizări
0 comentarii

Atac ucrainean masiv în Rusia, cu peste 250 de drone interceptate de Moscova, în special în zona Mării Negre

Articole6 Oct • 897 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.