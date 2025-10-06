Ucraina susține că a lovit o importantă fabrică rusă de explozibili şi un terminal petrolier din Crimeea
Armata ucraineană a declarat luni că a lovit una dintre principalele fabrici ruseşti care produc explozibili pentru o gamă largă de muniţii destinate armatei ruse, precum şi un terminal petrolier din Crimeea ocupată, care alimentează eforturile de război ale Moscovei, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.
Într-un comunicat, Statul Major al Ucrainei a afirmat că au fost raportate „numeroase explozii” după atacul asupra fabricii de explozibili Y. M. Sverdlov din vestul Rusiei, în timp ce un incendiu a izbucnit în urma atacului asupra depozitului petrolier din Feodosia, în estul Crimeei.
Statul Major a adăugat că forţele ucrainene au lovit şi un depozit de muniţie din Crimeea ocupată.
Uzina de explozibili este situată în oraşul Dzerjinsk din regiunea Nijni Novgorod şi este unul dintre cei mai mari producători din Rusia.
Forţele ucrainene şi-au intensificat atacurile cu rază lungă de acţiune asupra ţintelor strategice ruseşti, în special asupra instalaţiilor petroliere, în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt războiului care durează de mai bine de trei ani şi jumătate au ajuns într-un impas.
