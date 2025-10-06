G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina susține că a lovit o importantă fabrică rusă de explozibili şi…

Ucraina, atac rafinarie Krasnodar
Captura X, Ministry of Defense of Ukraine

Ucraina susține că a lovit o importantă fabrică rusă de explozibili şi un terminal petrolier din Crimeea

Articole6 Oct 0 comentarii

Armata ucraineană a declarat luni că a lovit una dintre principalele fabrici ruseşti care produc explozibili pentru o gamă largă de muniţii destinate armatei ruse, precum şi un terminal petrolier din Crimeea ocupată, care alimentează eforturile de război ale Moscovei, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Într-un comunicat, Statul Major al Ucrainei a afirmat că au fost raportate „numeroase explozii” după atacul asupra fabricii de explozibili Y. M. Sverdlov din vestul Rusiei, în timp ce un incendiu a izbucnit în urma atacului asupra depozitului petrolier din Feodosia, în estul Crimeei.

Statul Major a adăugat că forţele ucrainene au lovit şi un depozit de muniţie din Crimeea ocupată.

Uzina de explozibili este situată în oraşul Dzerjinsk din regiunea Nijni Novgorod şi este unul dintre cei mai mari producători din Rusia.

Forţele ucrainene şi-au intensificat atacurile cu rază lungă de acţiune asupra ţintelor strategice ruseşti, în special asupra instalaţiilor petroliere, în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt războiului care durează de mai bine de trei ani şi jumătate au ajuns într-un impas.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Kremlinul contestă că Rusia ar primi informaţii de la China, numeşte„ciudate” incidentele cu drone din mai multe țări membre NATO şi salută reacţia lui Trump la prelungirea tratatului de dezarmare nucleară START

Articole6 Oct • 16 vizualizări
0 comentarii

Atac ucrainean masiv în Rusia, cu peste 250 de drone interceptate de Moscova, în special în zona Mării Negre

Articole6 Oct • 797 vizualizări
0 comentarii

UPDATE Polonia în alertă: A mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Liovului, la graniță cu țara NATO / Mai multe regiuni din Ucraina, bombardate masiv / Principalele instalații de gaz, avariate / Cel puțin 5 morți și 14 răniți

Articole5 Oct • 5.455 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.