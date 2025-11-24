Home » Articole » Polonia acuză un al treilea cetăţean ucrainean în cazul sabotajului feroviar în spatele căruia ar fi Rusia

Polonia acuză un al treilea cetăţean ucrainean în cazul sabotajului feroviar în spatele căruia ar fi Rusia

24 nov. 2025
Polonia acuză un al treilea cetăţean ucrainean în cazul sabotajului feroviar în spatele căruia ar fi Rusia
Sursa foto: pixabay.com
Autorităţile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze, a anunţat luni procuratura, relatează publicația Kyiv Independent, citată de News.ro.
Potrivit procurorilor polonezi, Volodimir B. a fost reţinut pe 20 noiembrie, iar ulterior un tribunal a dispus arestarea sa provizorie. Statutul său procedural actual nu a fost dezvăluit.
Alţi doi ucraineni, Oleksandr K. şi Evhenii I., au fost acuzaţi anterior de utilizarea de explozibili pentru a avaria o linie ferată în noapte de 15 spre 16 noiembrie în apropierea satelor Mika şi Golab, la aproximativ 130 de kilometri de graniţa Poloniei cu Ucraina.
Varşovia a calificat atacul drept „un act de sabotaj fără precedent”, subliniind escaladarea operaţiunilor hibride pe teritoriul polonez. Traseul era utilizat pentru a livra ajutoare Ucrainei.
Potrivit procurorilor polonezi, Volodimir B. le-a oferit asistenţă celorlalţi doi suspecţi.

În septembrie, Volodimir B. l-a dus pe Evhenii I. în zona operaţiunii planificate, permiţându-i să inspecteze locul, să aleagă un loc potrivit pentru amplasarea explozibililor şi să instaleze un dispozitiv de înregistrare.
După ce Oleksandr K. şi Evhenii I. au fugit din Polonia în Belarus la scurt timp după sabotaj, autorităţile poloneze au început căutarea complicilor lor.
Alţi patru cetăţeni ucraineni rezidenţi în Polonia, originari din regiunea Donbas, au fost reţinuţi la începutul săptămânii trecute, dar eliberaţi după 48 de ore, spre surprinderea serviciilor de securitate poloneze, a relatat agenţia de ştiri poloneză Onet.
Printre cei eliberaţi se numără şi bărbatul care le-a asigurat transportul lui Oleksandr K. şi Evhenii I., a scris Onet, fără a dezvălui numele acestuia. Anchetatorii polonezi ar fi ajuns la concluzia că acesta a acţionat fără să cunoască planul lor.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat anterior că explozia a fost probabil destinată să arunce în aer un tren.
Rusia a negat orice implicare în incident.
Varşovia a tras un semnal de alarmă cu privire la numărul crescând de cazuri de sabotaj şi activităţi de spionaj care vizează Polonia în ultimii ani, numeroase incidente fiind legate de serviciile de informaţii ruseşti sau belaruse.
Rusia are o istorie de recrutare a ucrainienilor pentru operaţiuni de sabotaj în Polonia, căutând să exploateze persoane vulnerabile pentru a viza infrastructura critică şi a submina securitatea.
Având o frontieră comună de 535 de kilometri cu Ucraina, Polonia a servit ca un nod-cheie pentru furnizarea de asistenţă militară din partea aliaţilor către Kiev.
La începutul lunii septembrie, forţele poloneze şi aliate au doborât mai multe drone ruseşti care au încălcat spaţiul aerian al Poloniei în timpul unui atac aerian asupra Ucrainei, marcând prima astfel de intervenţie a NATO în timpul războiului pe scară largă al Rusiei declanşat împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022.

