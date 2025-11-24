Autorităţile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze, a anunţat luni procuratura, relatează publicația Kyiv Independent, citată de News.ro.

Potrivit procurorilor polonezi, Volodimir B. a fost reţinut pe 20 noiembrie, iar ulterior un tribunal a dispus arestarea sa provizorie. Statutul său procedural actual nu a fost dezvăluit.

Alţi doi ucraineni, Oleksandr K. şi Evhenii I., au fost acuzaţi anterior de utilizarea de explozibili pentru a avaria o linie ferată în noapte de 15 spre 16 noiembrie în apropierea satelor Mika şi Golab, la aproximativ 130 de kilometri de graniţa Poloniei cu Ucraina.

Varşovia a calificat atacul drept „un act de sabotaj fără precedent”, subliniind escaladarea operaţiunilor hibride pe teritoriul polonez. Traseul era utilizat pentru a livra ajutoare Ucrainei.

În septembrie, Volodimir B. l-a dus pe Evhenii I. în zona operaţiunii planificate, permiţându-i să inspecteze locul, să aleagă un loc potrivit pentru amplasarea explozibililor şi să instaleze un dispozitiv de înregistrare.

După ce Oleksandr K. şi Evhenii I. au fugit din Polonia în Belarus la scurt timp după sabotaj, autorităţile poloneze au început căutarea complicilor lor.

Alţi patru cetăţeni ucraineni rezidenţi în Polonia, originari din regiunea Donbas, au fost reţinuţi la începutul săptămânii trecute, dar eliberaţi după 48 de ore, spre surprinderea serviciilor de securitate poloneze, a relatat agenţia de ştiri poloneză Onet.