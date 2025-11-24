Ascultă articolul

Politica internă a SUA și rivalitățile de la Washington oferă un context important pentru această confruntare din Ucraina și pentru o săptămână remarcabilă din punct de vedere diplomatic, scrie Sky News.

Iată cum câteva figuri cheie din SUA modelează procesul.

JD Vance, vicepreședinte – care este „profund implicat”

Decizia americană de a da un impuls brusc căutării păcii, prin elaborarea planului secret (care a fost apoi divulgat) în 28 de puncte, pare să poarte amprenta lui Vance. Surse îmi spun că el este profund implicat.

Elementele teritoriale ale planului de pace sunt aproape identice cu o propunere prezentată de Vance în vara anului 2024, înainte ca Donald Trump să câștige alegerile.

Poziția lui Vance față de Ucraina a fost întotdeauna una sceptică. El a condus atacurile împotriva lui Volodimir Zelenski la Biroul Oval în februarie, în timpul acelei confruntări infame.

Vance va candida aproape sigur la președinție în 2028. El știe că baza MAGA (de care va avea nevoie în 2028) se preocupă mai puțin de Ucraina și mult mai mult de provocările interne. El vrea ca problema Ucrainei să fie rezolvată rapid.

Recent, el i-a dat lui Trump indicii mai mult decât subtile să se concentreze mai mult pe „frontul intern”.

De asemenea, este angajat într-o rivalitate (care cu siguranță va deveni publică în curând) cu Marco Rubio pentru cursa din 2028.

Acesta este un context extrem de important, iar Rubio este următorul personaj cheie în toată această poveste.

Marco Rubio, secretar de stat – rivalul lui Vance

Rivalitatea dintre Rubio și Vance este evidentă. A fost întotdeauna o relație conflictuală.

Vance este băiatul din Appalachia care a reușit în viață, adept al principiului „America First”. Rubio este un neoconservator intervenționist mai tradițional.

Trump încurajează public această rivalitate. „JD sau Marco…?”, spune el frecvent.

Rubio este mult mai aliniat cauzei „apărării Ucrainei” și rolului Americii în acest sens decât a fost vreodată Vance.

Deși esența acestui plan de pace poartă amprenta lui Vance, Rubio este cel care a petrecut weekendul la Geneva pentru a pune la punct detaliile cu ucrainenii și europenii.

Rubio se află, de asemenea, în centrul unei dispute privind autorul real al planului.

Mai mulți senatori afirmă că Rubio le-a spus că este un plan rusesc, dar apoi a postat pe rețelele sociale insistând că este un plan american.

Dan Driscoll, secretar al Armatei – prietenul lui Vance

Dan Driscoll a devenit o figură cheie în toată această poveste – și una de urmărit.

În calitate de secretar al Armatei, el este unul dintre cei mai importanți civili din Pentagon.

El conduce Departamentul Armatei SUA, care este unul dintre cele trei departamente militare din cadrul Departamentului Războiului (fostul Departament al Apărării, înainte de rebrandingul lui Trump).

În ierarhie, el se află imediat sub Pete Hegseth, secretarul războiului, dar speculațiile din Washington sunt că există tensiuni între cei doi.

Hegseth nu poate să-l concedieze sau să-l elimine pe Driscoll, deoarece acesta este un prieten apropiat al vicepreședintelui.

El și JD Vance au studiat împreună la Yale, iar Trump îl apreciază.

În mod neobișnuit pentru un oficial al administrației Trump, el se bucură și de popularitate bipartizană.

Driscoll a fost cel trimis să prezinte planul în 28 de puncte lui Zelenski la Kiev, acum trei zile.

Steve Witkoff, trimisul lui Trump – arhitectul planului de pace pentru Gaza

Witkoff a fost arhitectul planului de pace pentru Gaza.

Și, deși a câștigat un respect semnificativ în rândul țărilor din Orientul Mijlociu pentru acest lucru, există o neliniște ascunsă cu privire la abilitățile sale în ceea ce privește Ucraina.

Criticii sugerează că a dat dovadă de naivitate și a fost ușor de înșelat de Putin și de cei din jurul său.

Witkoff lucrează direct pentru președinte și pare adesea să facă munca care ar fi de obicei făcută de secretarul de stat.

Deci, este de remarcat faptul că, de această dată, la Geneva, Rubio l-a însoțit pe Witkoff.

Nu este clar cât de aliniate sunt opiniile lor cu privire la Ucraina.

Keith Kellog , trimisul în Ucraina – care este marginalizat

Generalul american în retragere a fost trimisul în Ucraina de când Trump a fost reales.

Respectat de Zelenski și de țările europene, el a fost efectiv omul lui Trump în Ucraina în acest an.

Cu toate acestea, săptămâna aceasta s-a anunțat că va demisiona în ianuarie.

El a fost din ce în ce mai marginalizat în cadrul negocierilor și, deși are o linie directă de comunicare cu președintele, a avut dificultăți în a câștiga influență în fața lui Rubio.

Odată cu plecarea lui, Ucraina și Europa vor pierde un aliat la Casa Albă.