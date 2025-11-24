Home » Articole » Analiză: Cine sunt figurile cheie care promovează noul plan al SUA de a pune capăt războiului? Și ale cui amprente se regăsesc peste tot?

Analiză: Cine sunt figurile cheie care promovează noul plan al SUA de a pune capăt războiului? Și ale cui amprente se regăsesc peste tot?

24 nov. 2025
1859
Analiză: Cine sunt figurile cheie care promovează noul plan al SUA de a pune capăt războiului? Și ale cui amprente se regăsesc peste tot?
Sursa foto: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia
Ascultă articolul

Politica internă a SUA și rivalitățile de la Washington oferă un context important pentru această confruntare din Ucraina și pentru o săptămână remarcabilă din punct de vedere diplomatic, scrie Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Iată cum câteva figuri cheie din SUA modelează procesul.

JD Vance, vicepreședinte – care este „profund implicat”

JD Vance

Credit line: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Decizia americană de a da un impuls brusc căutării păcii, prin elaborarea planului secret (care a fost apoi divulgat) în 28 de puncte, pare să poarte amprenta lui Vance. Surse îmi spun că el este profund implicat.

Elementele teritoriale ale planului de pace sunt aproape identice cu o propunere prezentată de Vance în vara anului 2024, înainte ca Donald Trump să câștige alegerile.

Articolul continuă mai jos

Poziția lui Vance față de Ucraina a fost întotdeauna una sceptică. El a condus atacurile împotriva lui Volodimir Zelenski la Biroul Oval în februarie, în timpul acelei confruntări infame.

Vance va candida aproape sigur la președinție în 2028. El știe că baza MAGA (de care va avea nevoie în 2028) se preocupă mai puțin de Ucraina și mult mai mult de provocările interne. El vrea ca problema Ucrainei să fie rezolvată rapid.

Recent, el i-a dat lui Trump indicii mai mult decât subtile să se concentreze mai mult pe „frontul intern”.

De asemenea, este angajat într-o rivalitate (care cu siguranță va deveni publică în curând) cu Marco Rubio pentru cursa din 2028.

Acesta este un context extrem de important, iar Rubio este următorul personaj cheie în toată această poveste.

Marco Rubio, secretar de stat – rivalul lui Vance

marco rubio

Foto: Marco Rubio / FB

Rivalitatea dintre Rubio și Vance este evidentă. A fost întotdeauna o relație conflictuală.

Vance este băiatul din Appalachia care a reușit în viață, adept al principiului „America First”. Rubio este un neoconservator intervenționist mai tradițional.

Trump încurajează public această rivalitate. „JD sau Marco…?”, spune el frecvent.

Rubio este mult mai aliniat cauzei „apărării Ucrainei” și rolului Americii în acest sens decât a fost vreodată Vance.

Deși esența acestui plan de pace poartă amprenta lui Vance, Rubio este cel care a petrecut weekendul la Geneva pentru a pune la punct detaliile cu ucrainenii și europenii.

Rubio se află, de asemenea, în centrul unei dispute privind autorul real al planului.

Mai mulți senatori afirmă că Rubio le-a spus că este un plan rusesc, dar apoi a postat pe rețelele sociale insistând că este un plan american.

Dan Driscoll, secretar al Armatei – prietenul lui Vance

Dan Driscoll

Credit line: Karl B DeBlaker / AP / Profimedia

Dan Driscoll a devenit o figură cheie în toată această poveste – și una de urmărit.

În calitate de secretar al Armatei, el este unul dintre cei mai importanți civili din Pentagon.

El conduce Departamentul Armatei SUA, care este unul dintre cele trei departamente militare din cadrul Departamentului Războiului (fostul Departament al Apărării, înainte de rebrandingul lui Trump).

În ierarhie, el se află imediat sub Pete Hegseth, secretarul războiului, dar speculațiile din Washington sunt că există tensiuni între cei doi.

Hegseth nu poate să-l concedieze sau să-l elimine pe Driscoll, deoarece acesta este un prieten apropiat al vicepreședintelui.

El și JD Vance au studiat împreună la Yale, iar Trump îl apreciază.

În mod neobișnuit pentru un oficial al administrației Trump, el se bucură și de popularitate bipartizană.

Driscoll a fost cel trimis să prezinte planul în 28 de puncte lui Zelenski la Kiev, acum trei zile.

Steve Witkoff, trimisul lui Trump – arhitectul planului de pace pentru Gaza

Steve Witkoff, Vladimir Putin

Credit line: Kristina Kormilitsyna / AP / Profimedia

Witkoff a fost arhitectul planului de pace pentru Gaza.

Și, deși a câștigat un respect semnificativ în rândul țărilor din Orientul Mijlociu pentru acest lucru, există o neliniște ascunsă cu privire la abilitățile sale în ceea ce privește Ucraina.

Criticii sugerează că a dat dovadă de naivitate și a fost ușor de înșelat de Putin și de cei din jurul său.

Witkoff lucrează direct pentru președinte și pare adesea să facă munca care ar fi de obicei făcută de secretarul de stat.

Deci, este de remarcat faptul că, de această dată, la Geneva, Rubio l-a însoțit pe Witkoff.

Nu este clar cât de aliniate sunt opiniile lor cu privire la Ucraina.

Keith Kellog, trimisul în Ucraina – care este marginalizat

Keith Kellogg

Foto: Susan Walsh / AP / Profimedia

Generalul american în retragere a fost trimisul în Ucraina de când Trump a fost reales.

Respectat de Zelenski și de țările europene, el a fost efectiv omul lui Trump în Ucraina în acest an.

Cu toate acestea, săptămâna aceasta s-a anunțat că va demisiona în ianuarie.

El a fost din ce în ce mai marginalizat în cadrul negocierilor și, deși are o linie directă de comunicare cu președintele, a avut dificultăți în a câștiga influență în fața lui Rubio.

Odată cu plecarea lui, Ucraina și Europa vor pierde un aliat la Casa Albă.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”