Preşedintele sud-coreean avertizează în legătură cu riscul unor confruntări accidentale cu Coreea de Nord

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat cu privire la riscul unor ciocniri accidentale cu Coreea de Nord, afirmând că Seulul trebuie să continue să depună eforturi pentru a relua dialogul cu Phenianul în scopul reducerii unor astfel de riscuri, informează luni agenţia de presă Yonhap, citată de Agerpres.

Lee a făcut o evaluare a relaţiilor intercoreene în timp ce se afla la bordul avionului ce îl transporta de la Johannesburg, unde a participat la summitul G20.

Potrivit şefului statului sud-coreean, relaţiile între Seul şi Phenian au devenit foarte ostile, Coreea de Nord angajându-se în acţiuni extreme.

”Suntem într-o situaţie foarte periculoasă unde în orice moment ar putea izbucni ciocniri accidentale”, a subliniat Lee Jae Myung.

El şi-a reluat apelul la dialog după ce Seulul a propus discuţii militare pentru a clarifica linia de demarcare militară (MDL) menită să prevină confruntările accidentale în apropierea frontierei intercoreene. Reafirmând că obiectivul suprem ale Coreii de Sud este reunificarea cu vecinul de la nord, Lee a spus că acest demers trebuie să fie abordat dintr-o perspectivă pe termen lung.

”Nu avem nicio intenţie de a urmări unificarea prin absorbţie”, a spus el, accentuând că discuţiile privind reunificarea ar trebui să aibă loc numai după reluarea dialogului şi stabilirea coexistenţei paşnice.

Referitor la exerciţiile militare SUA-Coreea de Sud, Lee Jae Myung a afirmat că, în funcţie de situaţie, reducerea sau amânarea exerciţiilor ar putea deveni fie rezultatul unui regim paşnic, fie instrumentul de a ajuta la crearea unuia, ”în prezent fiind dificil de spus care dintre cele două va fi”.

În privinţa Chinei, Lee a reiterat că ţara sa ar trebui să gestioneze în mod responsabil relaţiile cu cel mai mare partener comercial al său, simultan cu promovarea parteneriatului strategic cu SUA.

”Principiul fundamental al diplomaţiei noastre este alianţa cu SUA, gestionând în acelaşi timp relaţiile cu China. Baza acestei abordări este diplomaţia pragmatică centrată pe interesele naţionale. Am comunicat clar acest principiu atât Statelor Unite, cât şi Chinei”, a mai spus preşedintele sud-coreean.