Kremlinul contestă că Rusia ar primi informaţii de la China, numeşte„ciudate” incidentele cu drone din mai multe țări membre NATO şi salută reacţia lui Trump la prelungirea tratatului de dezarmare nucleară START

Kremlinul a afirmat luni că Rusia dispune de propriile capacităţi pentru a-şi acoperi toate necesităţile de pe câmpul de luptă, întrebat în legătură cu recenta remarcă a unui oficial ucrainean conform căreia China furnizează informaţii pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete împotriva Ucrainei, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Avem propriile capacităţi, inclusiv capacităţi spaţiale, pentru a îndeplini toate sarcinile pe care le impune operaţiunea militară specială”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oleg Alexandrov, un oficial din Agenţia de informaţii externe a Ucrainei, a declarat sâmbătă pentru agenţia de ştiri de stat Ukrinform că China transmite informaţii din satelit privind ţintele vizate, între care se află şi unele care beneficiază de investiţii externe.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai afirmat luni că nu există niciun motiv să dea vina pe Rusia pentru dronele observate în Europa şi a respins remarcile cancelarului german Friedrich Merz în sensul că Rusia s-ar afla în spatele acestor incidente.

„Există mulţi politicieni în Europa care tind acum să dea vina pe Rusia pentru tot. Fac acest lucru în mod mod nejustificat şi fără discernământ”, a spus Peskov.

„Întreaga poveste a acestor drone este, ei bine, într-adevăr destul de ciudată, ca să spun cel puţin”, a mai adăugat el. „Nu există niciun motiv să se dea vina pe Rusia pentru asta”, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Acesta a salutat, pe de altă parte, recenta declaraţie a preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că propunerea preşedintelui Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New Start pare o „idee bună”.

„Desigur, salutăm o astfel de declaraţie”, a reacţionat Peskov. „Credem că acest lucru oferă deja motive de optimism că Statele Unite vor sprijini această iniţiativă a preşedintelui Putin”.

‘Mi se pare o idee bună’, le-a spus duminică Trump reporterilor, întrebat de un jurnalist de la Casa Albă despre oferta lui Putin de acum două săptămâni privind prelungirea cu un an a limitelor prevăzute de New Start, ultimul acord de control al armamentelor care mai leagă SUA şi Rusia, dar care urmează să expire în februarie. Putin s-a oferit ca Rusia să menţină voluntar aceste limite dacă şi Statele Unite vor face la fel.

Tratatul, semnat în 2010, limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele, şi prevede un mecanism de verificări, întrerupte însă în ultimii ani.