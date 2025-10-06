China depășește SUA în bătălia pentru dominaţie la exportul de energie / Statele Unite au vândut petrol şi gaze în străinătate în valoare de 80 de miliarde de dolari în perioada ianuarie-iulie, în timp ce China a exportat tehnologie verde de 120 de miliarde de dolari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Între cele mai mari două economii ale lumii se dă o bătălie şi pentru câştigarea pieţei de export de energie şi, în timp ce SUA vor ca lumea să le cumpere combustibilii fosili, China vrea să vândă lumii tehnologiile sale de energie curată, arată o analiză a agenției de știri Bloomberg, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Exporturile chineze de vehicule electrice, panouri solare, baterii şi alte tehnologii de reducere a emisiilor de carbon cresc de ani de zile. Exporturile au atins un record în luna august, cu produse expediate la nivel global în valoare de 20 de miliarde de dolari, potrivit unui nou raport al centrului de reflexie Ember.

„China a atins o valoare record a exporturilor de tehnologii curate, chiar dacă preţurile la această tehnologie au scăzut brusc”, a declarat Euan Graham, analist la Ember.

SUA, care s-au poziţionat ca un important exportator de combustibili fosili, a vândut petrol şi gaze în străinătate în valoare de 80 de miliarde de dolari în perioada ianuarie-iulie, ultima lună pentru care sunt disponibile date. În aceeaşi perioadă, China a exportat tehnologie verde în valoare de 120 de miliarde de dolari.

Aceste evoluţii sunt o continuare a unei tendinţe. În 2024, exporturile de petrol ale SUA au atins un nivel record, potrivit Administraţiei SUA pentru Informaţii în domeniul Energiei (EIA). Totuşi, exporturile de tehnologii curate ale Chinei au fost cu 30 de miliarde de dolari mai mari.

O posibilă explicaţie are legătură cu dolarul american. Preţul panourilor solare este în scădere, ceea ce înseamnă că China exportă mai multe panouri pentru fiecare dolar câştigat. Veniturile din exporturile de energie solară din august nu au fost nici pe departe apropiate de maximumul atins în martie 2023. Dar cei 46.000 de megawaţi de capacitate energetică expediaţi în străinătate au stabilit un record.

Un aspect crucial este că exporturile Chinei cresc rapid pe pieţele emergente. Anul acesta, mai mult de jumătate din exporturile de maşini electrice ale Chinei au provenit din afara Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, un club al ţărilor bogate.

SUA, în primul mandat al preşedintelui Donald Trump şi al fostului preşedinte Joe Biden, au insistat asupra unei producţii mai mari de petrol şi gaze. Drept urmare, SUA şi-au majorat rapid exporturile de petrol şi gaze. Trump încearcă să stimuleze şi mai mult producţia în al doilea mandat prin relaxarea reglementărilor, în timp ce limitează sectorul tehnologiei verzi.

Ambele ţări au un exces de capacitate în zonele lor forte, ceea ce le ajută să genereze exporturi de miliarde de dolari în fiecare an. SUA ar putea creşte şi mai mult exporturile de combustibili fosili şi ar putea începe să obţină mai multe venituri decât China din bunuri cu emisii reduse de carbon, care devin din ce în ce mai ieftine. Cu toate acestea, influenţa Chinei în rândul altor ţări va creşte probabil, deoarece volumul exporturilor sale de tehnologie curată va continua să crească.

Din punctul de vedere al ţărilor care importă bunuri şi tehnologii energetice americane sau chinezeşti, diviziunea nu putea fi mai izbitoare: „Exporturile de energie curată reprezintă hardware care, odată ce o ţară l-a cumpărat, va genera electricitate timp de un deceniu sau două de acum înainte. În timp ce în cazul gazului, în ziua în care îl cumperi, îl foloseşti, a dispărut pentru totdeauna”, a declarat Greg Jackson, director executiv al Octopus Energy, cel mai mare trader de energie din Marea Britanie.