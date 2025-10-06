G4Media.ro
Trump anunță că Statele Unite au lovit sâmbătă un vas în largul…

Trump anunță că Statele Unite au lovit sâmbătă un vas în largul coastelor Venezuelei / Se presupune că transporta droguri / „Nu mai vin pe mare, aşa că acum va trebui să începem să căutăm pe uscat„

Forţele americane au lovit sâmbătă seara un vas care se presupune că transporta droguri ilegale în largul coastelor Venezuelei, a anunţat duminică preşedintele Donald Trump, adăugând că Statele Unite vor începe să investigheze şi traficul de droguri pe uscat, relatează Reuters, transmite News.ro.

Trump a făcut anunţul în timpul unui discurs ţinut la baza navală Norfolk, lângă portavionul Harry S. Truman. Nu se ştie dacă se referea la atacul anunţat vineri de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Acest atac, cel puţin al patrulea de acest gen din ultimele săptămâni, a dus la moartea a patru persoane.

„În ultimele săptămâni, Marina Militară a sprijinit misiunea noastră de a distruge teroriştii cartelului… am mai făcut una aseară. Acum nu mai găsim niciunul”, a spus Trump. „Nu mai vin pe mare, aşa că acum va trebui să începem să căutăm pe uscat, deoarece vor fi nevoiţi să se deplaseze pe uscat.”

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a publicat un mesaj video pe Telegram la scurt timp după anunţul lui Trump, în care a criticat agresiunea SUA împotriva Venezuelei şi a spus că ţara se bucură de sprijin diplomatic.

„Poporul nostru nu s-a temut şi nu se va teme niciodată să-şi apere dreptul la viaţă şi libertate”, a declarat Maduro, fără a face referire la ultimele comentarii ale lui Trump. „Vom fi pregătiţi să facem faţă oricărui scenariu.”

