Scandal la McLaren – Piastri, absent „nemotivat” de la bucuria titlului: Podium cu scântei în Singapore

McLaren a cucerit în Singapore cel de-al zecelea titlu din istorie la constructori, cu șase etape înainte de finalul sezonului 2025 din Formula 1. Cu toate acestea, lucrurile par să fi scăpat de sub control în cadrul echipei. Oscar Piastri a lipsit de la sărbătoarea de pe podium, el fiind supărat după acroșajul avut cu coechipierul Lando Norris de pe circuit.

Apropierea finalului de sezon din F1 aduce multă tensiune în garajul McLaren.

Piastri a lipsit de la sărbătoarea titlului, iar presa a observat imediat acest episod neașteptat.

Piastri, absent de pe podium

În primul tur al cursei, Norris a avut o plecare foarte bună, iar Piastri una mai lentă.

Lando l-a atacat pe Max Verstappen, dar l-a lovit și pe coechipierul Piastri.

Momentul în care Norris îl acroșează pe Piastri

Incidentul a adus supărarea lui Oscar, cel care a decis să nu participe alături de echipă la sărbătorirea titlului de la constructori.

Piastri a cerut prin radio echipei să inverseze pozițiile din cursă după ce a fost lovit de coechipierul său, dar solicitarea a fost respinsă.

Această decizie a alimentat frustrarea pilotului australian.

„Nu mi se pare corect”, a spus Piastri, potrivit înregistrărilor radio.

McLaren a sărbătorit titlul pe podium, dar Oscar Piastri a lipsit. A fost forma liderului mondial de a-și arăta supărarea pe echipa sa.

După acest incident, McLaren nu mai poate ascunde faptul că în cadrul echipei sunt tensiuni mari odată cu lupta pentru titlul mondial dintre Piastri și Norris.

Oscar s-a alăturat echipei mult mai târziu, după ce și-a încheiat obligațiile media, însă momentul de la podium a părut să indice o fisură tot mai vizibilă între cei doi colegi.

Întrebat după cursă despre incident, Lando Norris a adoptat o poziție defensivă. Britanicul a insistat că nu a făcut nimic greșit și că orice pilot aflat în locul lui ar fi încercat aceeași manevră.

„Oricine de pe grilă ar fi făcut exact același lucru pe care l-am făcut eu. Dacă mă acuzați că mi-am pus mașina pe interiorul unui spațiu mare, atunci nu ar trebui să fiți în Formula 1”, a declarat Norris.

„Am judecat puțin greșit cât de aproape eram de Max, dar așa sunt cursele. Nu am fost agresiv cu Oscar. L-am atins pe Max, nu pe coechipierul meu”, a completat Norris.

Cu șase etape înainte de finalul sezonului 2025 din Formula 1, avantajul lui Piastri față de Norris este de 22 de puncte.