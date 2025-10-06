Hamilton, penalizat și ironizat în Singapore: „Nu poți conduce fără frâne”

Lewis Hamilton a pierdut un loc la finalul cursei din Singapore (a încheiat în cele din urmă pe opt) după ce a fost penalizat de comisarii cursei de Formula 1 cu cinci secunde. Fernando Alonso, unul dintre marii săi rivali din Marele Circ, l-a atacat pe britanic pentru modul cum a condus pe finalul cursei pe „Marina Bay”: „nu poți conduce fără frâne”, a spus ironic Alonso.

Alonso îl atacă pe vechiul rival Hamilton pentru cum a condus pe finalul cursei din Singapore

Lewis a efectuat ieșiri repetate în afara pistei, iar comisarii de cursă l-au penalizat cu cinci secunde.

Britanicul a pierdut locul șapte pe care încheiase cursa, el clasându-se în cele din urmă pe opt în ierarhia finală.

Hamilton s-a apărat spunând că pe finalul cursei din Singapore l-au lăsat frânele și că acesta este motivul pentru care a tăiat în mod repetat anumite viraje de pe „Marina Bay”.

La finalul cursei, Hamilton s-a arătat vizibil deranjat de faptul că trebuie să se vadă cu comisarii de cursă.

„Nu știu de ce trebuie să merg la comisari… Probabil vor să afle de ce am tăiat pista. Se pare că mă întâlnesc cu ei destul de des în zilele noastre”, a spus Hamilton, aruncând ideea că ar fi pândit de comisari cursă de cursă pentru a fi penalizat.

Incidentul a fost comentat și de Fernando Alonso, vechi rival al lui Hamilton de pe pistă.

Dublu campion mondial (2005, 2006, alături de Renault), Alonso îl atacă pe Lewis pentru modul în care a condus în Singapore.

„Nu pot să cred! Este sigur să conduci fără frâne? Nu poți merge așa! E ca și cum ar fi singur pe pistă. Ieri nu au respectat steagul roșu, iar azi e pistă liberă pentru ei”, a tunat Alonso.

„Uneori încearcă să mă descalifice pentru că nu am oglindă retrovizoare, iar acum, fără frâne, totul e în regulă? Mă îndoiesc”, a comentat Alonso.

Conform regulamentului FIA, un pilot care depășește limitele pistei de patru ori este automat penalizat. În cazul de la Singapore, comisarii au confirmat că Hamilton a tăiat curbele de mai multe ori, deși pilotul a invocat o defecțiune la frânele monopostului Ferrari.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1