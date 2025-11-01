„Aston Martin se confruntă cu o problemă veche a RedBull”, spune celebrul inginer Adrian Newey

Adrian Newey, considerat de specialiști cel mai bun designer din istoria Formulei 1, a vorbit cu subiect și predicat despre problemele întâlnite la Aston Martin, iar cea mai mare dintre acestea este lipsa încrederii angajaților în propriile forțe. Celebrul inginer spune că s-a mai lovit de acest lucru și la RedBull, la începuturile echipei.

Andy Cowell, șeful Aston Martin, a vorbit în cadrul podcastului Chequered Flag de la BBC Radio 5 Live, despre evoluția Aston Martin sub conducerea lui Adrian Newey (a început să lucreze la echipă din luna martie a acestui an).

Cowell spune că este cel mai important transfer făcut de Aston Martin, peste cel al lui Fernando Alonso, dublu campion mondial.

Andy spune că este mult de muncă la echipă și că inginerii trebuie să adopte mentalitatea lui Newey.

Cu toate că este foarte apreciat pentru atenția sa la detaliile aerodinamice, Newey pune accentul pe simplitate, transmite șeful echipei Aston Martin.

„Am discutat cu unii dintre inginerii mecanici la începutul acestei săptămâni și ei spun că: Adrian pune accentul pe principiile fundamentale ale ingineriei.

Mă uit la ei și le spun: Păi, nu ar trebui să ne concentrăm cu toții pe ingineria principiilor fundamentale?

Adrian aduce această concentrare clară asupra urmăririi perfecțiunii, ceea ce este minunat pentru toți inginerii și determină întreaga companie să gândească în acest fel, urmărind performanța maximă în timp record”, transmite Andy Cowell.

Mandatul lui Newey (66 de ani) nu este lipsit de probleme încă de la start.

Astfel, renumitul inginer britanic a adus în lumină o problemă importantă pe care a avut-o și la începuturile RedBull Racing: lipsa de încredere a inginerilor în propriile forțe.

La Aston Martin, Newey va face, printre alții, echipă cu Enrico Cardile, fostul direct tehnic al Scuderiei Ferrari.

Cardile a precizat deja că Newey este intransigent și că acest lucru a contribuit, cel mai probabil, la diverse tensiuni în culisele RedBull Racing.

Enrico Cardile admite că Newey a ridicat deja standardele la Aston Martin, echipă care în 2026 vrea să se lupte la câștigarea titlurilor din Formula 1.

Newey a avut nevoie de patru ani până când RedBull a început să aibă succes și să câștige curse, după preluarea Jaguar.

La Aston Martin, de anul viitor, Newey va colabora din nou cu Honda, niponii urmând să asigure motoarele pentru echipa din Silverstone.

Cine este Adrian Newey

Newey a fost „creierul” realizărilor RedBull în mandatele de succes ale lui Sebastian Vettel (patru titluri la piloți) și Max Verstappen (a cucerit ultimele patru titluri din Formula 1).

Pentru sezonul 2026, Aston Martin a încheiat un parteneriat tehnic cu Honda, actualul furnizor de motoare pentru RedBull, iar monopostul de sezonul viitor va beneficia din plin de importanta expertiză a lui Newey.

Stagiunea 2026 va veni cu o serie de modificări importante ale regulamentului, iar Newey este un personaj care știe să facă diferența în astfel de perioade.

Amintim aici schimbările majore din regulament care au avut loc în 2009, perioadă în care cel mai mult a beneficiat de pe urma schimbărilor tocmai RedBull, aflată sub influența lui Newey.

Sosit la echipa cu sediul la Milton Keynes în 2006, Adrian Newey a contribuit decisiv la cucerirea de către RedBull a 14 titluri mondiale: 6 la constructori și 8 la piloți.

Pe lângă perioada fantastică de la RedBull, trebuie amintit și faptul că Newey și-a completat CV-ul cu alte nouă titluri din Formula 1 alături de Williams (patru la piloți și cinci la constructori) și trei cu McLaren (două la piloți și unul la constructori).

Adrian Newey și echipele pe la care a trecut în Formula 1

Fittipaldi (1980)

Haas Lola (1986)

March (1988-1989)

Leyton House (1990)

Williams (1991-1996)

McLaren (1997-2005)

RedBull (2006-2024)

Aston Martin (începând din martie 2025).