VIDEO Semifinale atractive la Mastersul ATP de la Paris: Duel tare între favoriți: Sinner vs Zverev

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mastersul ATP de la Paris a ajuns în faza semifinalelor, în competiție aflându-se în continuare favoriții doi și trei: Jannik Sinner și Alexander Zverev. Cei doi vor fi adversari pentru un loc în marea finală.

Sinner a trecut fără nicio emoție de Ben Shelton, scor 6-3, 6-3.

În ultima partidă a zilei, Alexander Zverev a trecut după un meci echilibrat de Daniil Medvedev. Rusul a câștigat primul set, scor 6-2, dar, germanul a avut puterea să revină și să-și adjudece următoarele două manșe: 6-3, 7-5(5).

Meciul a durat două ore și 31 de minute.

Rezultatele consemnate în sferturile Mastersului de la Paris

Felix Auger-Aliassime – Valetin Vacherot 6-2, 6-2

Alexander Bublik – Alex De Minaur 6-7(5), 6-4, 7-5

Jannik Sinner – Ben Shelton 6-3, 6-3

Alexander Zverev – Daniil Medvedev 2-6, 6-3, 7-6(5)

Programul semifinalelor de la Paris, meciurile vor avea loc sâmbătă, 1 noiembrie

Felix Auger-Alliasime – Alexander Bublik (de la ora 15:30)

Alexander Zverev – Jannik Sinner (de la ora 18:00)

În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Digisport.

Rezumatele a trei partide disputate vineri în competiție: