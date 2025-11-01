G4Media.ro
Ioan Dzitac / Sursa foto: Peter Hartenfelser / imago sportfotodienst / Profimedia

VIDEO Performanță fantastică: Aur pentru România la CE U23 de judo, prin Ioan Dzițac

Judoka Ioan Dzițac (22 de ani) a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental după ce în finala din limitele categoriei 73 kg s-a impus în fața georgianului Mate Beruashvili, la CE U23 de Judo de la Chișinău.

Conform Comitetului Olimpic și Sportiv Român, medalia de aur i-a fost oferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

„Într-o atmosferă de vis, încurajat de întreaga sală care a strigat HAI ROMÂNIA! Ioan Dzitac nu i-a lăsat nicio șansă adversarului său pe care l-a învins cu ippon, în meciul pentru titlul european!

Parcursul sportivului nostru legitimat la CSM Oradea și component al lotului olimpic de tineret a fost impecabil. A trecut pe rând de germanul Levi Maerkt, de Artak Torosyan, din Armenia, de Giorgi Loladze, din Georgia, iar în semifinală s-a impus în fața ungurului Aron Szabo.

Bucuria tânărului judoka în vârstă de 22 de ani a fost cu atât mai mare cu cât a primit cea mai strălucitoare medalie din cariera sa chiar din mâinile președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu prezent la competiție la invitația forului european de judo și a președintelui Comitetului Olimpic din Moldova.

Felicitări, Ioan Dzițac! HAI ROMÂNIA!

În zilele următoare vor intra în luptă David Gliga (90 kg), Alexandru Sibisan (100 kg), Darius Dobre, Petre Bogdan (+100 kg) și Roxana Visa (+78 kg)”, transmite sursa citată pe pagina oficială de Facebook.

