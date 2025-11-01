O femeie din Sângeorz-Băi a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul / 12 persoane de la etajele superioare ale blocului au fost evacuate

O femeie în vârstă de 70 de ani, din localitatea Sângeorz-Băi, a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud, conform Agerpres.

La faţa locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD.

„Când au ajuns echipajele de pompieri la faţa locului, în apartamentul situat la etajul doi erau degajări mari de fum fără flacără. Din nefericire, în interiorul apartamentului a fost găsită o victimă, femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, fără semne vitale”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud.

Potrivit sursei citate, 12 persoane de la etajele superioare au fost evacuate.

Pompierii au stabilit cauza probabilă de producere a incendiului ca fiind o ţigară lăsată nesupravegheată.