G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O femeie din Sângeorz-Băi a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul…

incendiu, pompieri, isu, flacari
sursa foto: ISU B-IF

O femeie din Sângeorz-Băi a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul / 12 persoane de la etajele superioare ale blocului au fost evacuate

Articole1 Noi • 168 vizualizări 0 comentarii

O femeie în vârstă de 70 de ani, din localitatea Sângeorz-Băi, a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La faţa locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD.

„Când au ajuns echipajele de pompieri la faţa locului, în apartamentul situat la etajul doi erau degajări mari de fum fără flacără. Din nefericire, în interiorul apartamentului a fost găsită o victimă, femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, fără semne vitale”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud.

Potrivit sursei citate, 12 persoane de la etajele superioare au fost evacuate.

Pompierii au stabilit cauza probabilă de producere a incendiului ca fiind o ţigară lăsată nesupravegheată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.