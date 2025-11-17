Previziune îndrăzneață în F1: „Garantez că Aston Martin va da un campion cât de curând”

Juan Pablo Montoya, fost pilot în Marele Circ, are un pariu îndrăzneț pentru următoarele sezoane din Formula 1, columbianul fiind de părere că Aston Martin va da un campion cât de curând. Mizează pe veteranul Fernando Alonso, ajuns la 44 de ani.

Montoya spune că Alonso va câștiga din nou titlul mondial din Formula 1

Fost pilot la Williams-BMW și McLaren, Montoya mizează pe factorii Adrian Newey și Honda atunci când spune că este aproape sigur că Aston Martin va da un campion în Formula 1 în următoarele sezoane.

Citat de gpblog.com, Montoya prevede că Alonso își va trece în CV un al treilea titlu de campion mondial, după cele din 2005 și 2006 alături de Renault.

„Aston Martin va avea un campion mondial în următorii trei ani, vă garantez asta”, își începe Montoya discursul.

„Nu-l putem exclude pe Fernando Alonso din lupta pentru titlu anul viitor.

Dacă Adrian Newey nu va reuși cu Aston Martin anul viitor, o va face în 2027. Aston Martin va avea un campion mondial în următorii trei ani, vă garantez.

Honda nu va sta cu mâinile în sân dacă nu va reuși, de fiecare dată când Honda se implică în F1, câștigă.

Nu sunt 100% sigur că Aston Martin va fi competitiv anul viitor, dar dacă Newey găsește acea portiță în regulament, vor câștiga totul”, a concluzionat Montoya.

Este cunoscut faptul că de la venirea sa la Aston Martin (a început să lucreze oficial în luna martie a acestui an), Adrian Newey (considerat cel mai bun designer din istoria F1) s-a concentrat doar pe monopostul din 2026.

Mai mult decât atât, anul viitor Newey va reface parteneriatul de succes cu Honda la Aston Martin.

Directorul tehnic al echipei, Enrico Cardile (venit de la Ferrari), se declară impresionat de ritmul Honda atunci când vine vorba despre dezvoltarea motorului pentru 2026.

Contează foarte mult și faptul că producătorul nipon se concentrează în prezent asupra unei singure echipe și că poate să adapteze cerințele doar pentru Aston Martin.

De asemenea, este important și faptul că are un volum de producție mai mic, Honda lucrând doar cu Aston Martin.

Cardile se declară entuziasmat de abordarea agresivă a Honda și remarcă, de asemenea, colaborarea excelentă dintre echipele responsabile de șasiu și de unitarea de putere.

Cine este Juan Pablo Montoya

Montoya (50 de ani) a concurat în Formula 1 între 2001 și 2006 pentru Williams-BMW și McLaren, el reușind 7 victorii, 30 de prezențe pe podium și 307 puncte adunate în total în Formula 1.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1