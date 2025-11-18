Alarmă la McLaren înainte de Las Vegas: „Nu aștept cu nerăbdare cursa”
Finalul de sezon din Formula 1 este unul electrizant, trei piloți având șanse matematice la câștigarea titlului mondial, cu doar trei etape înainte de linia de sosire. Lando Norris nu așteaptă cu mare încredere Grand Prix-ul din weekend, din Las Vegas, iar asta pentru că monopostul McLaren nu se descurcă grozav în condiții de temperaturi scăzute.
Lider al ierarhiei mondiale, Lando nu privește cu mare încredere către cursa din Las Vegas: nu a avut rezultate bune de-a lungul timpului, iar monopostul McLaren nu s-a descurcat în condițiile de răcoare din SUA.
Norris transmite că pe lângă temperaturile scăzute, nici caracteristicile circuitului nu ajută MCL39 să fie în top.
„Cu siguranță (n.r. condițiile) vor împiedica monopostul McLaren. Cred că a fost cea mai proastă cursă a noastră de anul trecut, așa că nu o aștept cu nerăbdare.
Am încercat să muncim din greu pentru a îmbunătăți aceste aspecte. Știm că Mercedes a fost incredibil de puternic acolo anul trecut, la fel și RedBull și Ferrari. Cred că noi am fost pe ultimul loc dintre cele patru echipe.
Așa că da, vom aștepta și vom vedea. Evident, am îmbunătățit multe lucruri anul acesta, așa că nu voi fi prea pesimist în privința asta.
Cred că avem multe motive de bucurie. Știm că Abu Dhabi și Qatar sunt curse pe care le așteptăm cu nerăbdare.
Las Vegas puțin mai puțin, pentru că probabil au fost unele dintre cele mai slabe curse ale noastre din ultimii doi ani, așa că să așteptăm și să vedem”, transmite Lando Norris, citat de independent.co.uk.
Despre problemele întâmpinate de McLaren în Las Vegas a vorbit și Andrea Stella, directorul echipei din Woking.
„Cursa de la Las Vegas de anul trecut a fost una dintre cele mai dificile.
Am avut probleme cu comportamentul pneurilor, atât în calificări, pentru că nu eram rapizi, cât și în cursă.
Am avut și câteva probleme aerodinamice cu aripa spate.
Analiza de la Vegas de anul trecut ne-a oferit multe informații pentru a încerca să găsim o modalitate de îmbunătățire.
Aș spune că, din punctul de vedere al pneurilor, al eficienței aerodinamice și al configurării mașinii, știm în ce direcție ar trebui să facem schimbări față de anul trecut”, a punctat Andrea Stella.
În total, în acest moment mai sunt disponibile 83 de puncte în Formula 1, în funcție doar de ele se va stabili noul campion mondial, transmite motorsport.com.
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
