Turismul pe Terra Banatica suferă din cauza infrastructurii de servicii / Nu există aici niciun punct gastronomic local semnalizat / ”Turiștii sunt foarte organizați, sună înainte, își planifică fiecare oprire…”

Promotorii turismului din Banatul Montan atrag atenția asupra unei probleme esențiale pentru dezvoltarea regiunii: lipsa serviciilor adaptate nevoilor turiștilor. Deși interesul pentru trasee precum Via Transilvanica este în continuă creștere – peste 60.000 de persoane au parcurs ruta în 2024 – zona Terra Banatica nu beneficiază de niciun punct gastronomic local sau de semnalizarea necesară pentru ca vizitatorii să le poată identifica ușor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Potrivit reprezentanților sectorului turistic, turiștii care parcurg traseele montane au nevoi simple, dar esențiale: cazare, masă și acces la facilități de bază. În alte regiuni ale țării, aceste servicii sunt deja integrate în experiența de călătorie, contribuind la creșterea fluxului de vizitatori.

În Banat, însă, lipsa unităților de cazare bine pregătite și absența unor locuri unde turiștii să poată mânca preparate locale afectează direct numărul celor care aleg zona ca destinație.

„Turiștii sunt foarte organizați, sună înainte, își planifică fiecare oprire. Acesta este exact publicul țintă pentru punctele gastronomice locale”, a arătat pentru Radio Reşiţa în expunerea sa la Conacul Zăgujeni Cătălin Gavrilă – reprezentant al Asociaţiei Tăşuleasa Social în Caraş-Severin.

Deși Banatul Montan are un potențial culinar remarcabil, pe Terra Banatica nu există în prezent niciun punct gastronomic local semnalizat. Turiștii nu au indicatoare, repere sau informații clare care să îi conducă spre o masă tradițională autentică.

Această lipsă de vizibilitate îi împiedică pe vizitatori să descopere gastronomia bănățeană, iar pe producători să intre în circuitul turistic.

Pentru ca Banatul Montan să devină o regiune gastronomică competitivă și o destinație turistică de top, este nevoie de colaborare între operatorii turistici și cei din gastronomia locală, precum și de infrastructură, semnalizare și promovare coerentă.

„Turiștii sunt pregătiți să vină. Rămâne ca și regiunea să fie pregătită să-i primească„, a mai subliniat Cătălin Gavrilă.