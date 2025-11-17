VIDEO Este aceasta fotografia anului? Imaginea extraordinară a unui parașutist în cădere liberă spre soare / ”Am avut o singură șansă”

Pare fals, dar este absolut adevărat. Un ”astro-fotograf” a reușit să surprindă o imagine spectaculoasă a unui parașutist în cădere liberă perfect aliniat cu suprafața soarelui. Impresia este că omul cade în vidul din fața stelei noastre, relatează Corriere della Sera.

Andrew McCarthy, un fotograf profesionist din Arizona, renumit pentru imaginile sale ale soarelui, a realizat fotografia, intitulată „Căderea lui Icar.

După cum explică autorul într-o postare pe X, pentru a realiza fotografia perfectă au fost necesare o planificare meticuloasă și o mare precizie tehnică. „Aceasta poate fi prima fotografie de acest gen care există”, a scris entuziast Andrew McCarthy.

Parașutistul din imagine este YouTuber-ul și muzicianul Gabriel C. Brown, care a sărit dintr-un mic avion cu elice de la o altitudine de aproximativ 1.070 de metri, la circa 2.440 de metri de camera lui McCarthy.

Brown a împărtășit mai multe fotografii din culisele filmării într-o postare pe Instagram, în care povestește cum a apărut ideea. Cei doi prieteni au vrut să încerce să combine pasiunile lor: săriturile și fotografia.

„A trebuit să găsim locația, momentul, avionul și distanța potrivite pentru a obține cea mai clară imagine și să coordonăm momentul exact al săriturii într-o comunicare în trei!”, a scris Brown.

Imaginea a fost capturată în timpul primei și singurei lansări a zilei. În ciuda planificării minuțioase, au fost necesare șase încercări pentru a alinia corect aeronava cu soarele. „Am avut o singură șansă de lansare, deoarece plierea parașutei în condiții de siguranță ar fi durat prea mult pentru o altă încercare”, a declarat fotograful pentru LiveScience.

Pe Reddit, McCarthy a explicat cum s-au petrecut lucrurile.

„Prietenul meu Gabe a fost „transportat” de moto deltaplanul care avea coordonatele pentru a se alinia cu o regiune solară deosebit de activă, cea care a provocat aurora boreală pe care am văzut-o în aceste zile.

Când a venit momentul potrivit, l-am anunțat să sară, în timp ce pilotul a zburat în afara cadrului, lăsându-ne cu această imagine suprarealistă”.

Întreaga imagine arată cât de mic este parașutistul în comparație cu soarele, în ciuda faptului că se află cu 140 de milioane de kilometri mai aproape.

Andrew McCarthy, tot pe Reddit, a subliniat că fotografia a fost făcută cu ajutorul unui telescop cu hidrogen alfa, ceea ce a făcut posibilă captarea petelor solare și a siluetei persoanei.