Zeci de mii de cehi şi slovaci au comemorat în stradă Revoluţia de Catifea / Îi acuză pe Andrej Babis şi Robert Fico de trădarea moştenirii tranziţiei către democraţie

Mii de cehi şi slovaci s-au adunat luni, cu ocazia comemorării Revoluţiei de Catifea, şi-i acuză pe liderii Andrej Babis şi Robert Fico de trădarea moştenirii tranziţiei către democraţie, relatează AFP, citată de News.ro.

La 17 noiembrie 1989, comuniştii cehoslovaci au reprimat un marş paşnic, declanşând o ripostă care a răsturnat regimul aliniat Moscovei, după 40 de ani de dictatură.

Această revoluţie a restaurat democraţia în Cehoslovacia, care s-a împărţit apoi în Republica cehă şi Slovacia, patru ani mai târziu. După aceea cele două ţări au aderat la Uniunea Europeană (UE).

O parte a populaţiei cehe i se opune miliardarului Andrej Babis, care s-a clasat primul în alegerile din octombrie şi care încearcă să formeze un guvern împreună cu partide eurosceptice.

Adunarea din centrul Pragăi avea ca lozincă ”Republica cehă nu este de vânzare” şi afişa numeroase banderole ostile lui Babis.

”Nu vreau să pierdem libertatea câştigată”, declară AFP un student, Jachym Prokop, în vârstă de 19 ani, cu steagul UE pe umeri.

Andrej Babis ”ne duce mai degrabă către Est decât către Vest”, adaugă el.

”Pact mafiot”

În 2019, aceeaşi mişcarea aduna 250.000 de persoane împotriva lui Babis, în timpul primului său mandat, într-o ţară cu 10,9 milioane de locuitori.

Însă el a obţinut o victorie în alegeri a doua oară, iar acest admirator al preşedintelui american Donald Trump, în vârstă de 71 de ani, s-a aliat cu Partidul Libertate şi Democraţie Directă (SPD, extremă dreapta).

El i-a oferit liderului SPD, Tomio Okamura – inculpat cu privire la incitare la ură – postul de preşedinte al Parlamentului.

Babis – în trecut un comunist – este acuzat de fraudarea subvenţiilor europene. El neagă orice faptă şi denunţă o campanie de fefăimare.

Potrivit unuia dintre organizatori, Mikulas Minar, revenirea acestuia la putere profilează un posibil ”pact mafiot” – doi inculpaţi sunt în poziţia de a-şi oferi reciproc imunitate împotriva justiţiei.

”Cal troian”

În Slovacia, împotriva premierului Robert Fico s-au adunat zeci de mii de opozanţi, în ami multe localităţi, inclusiv în capitală, Bratislava.

”Libertatea nu este un cadou, ci un drept”, au scris manifestanţii pe panouri.

Robert Fico, care a revenit la putere în 2023, ”ia măsuri contrare democraţiei, care ne întorc înainte de 1989”, denunţă un organizator, Marian Kulich.

Fico, în vârstă de 61 de ani – şi el un fost comunist -, îşi exercită al patrulea mandat, tot cu susţinerea unui partid de extremă dreapta – Partidul Naţionalist Slovac (SNS).

După modelul Ungariei vecine, el luptă împotriva ONG-urilor, înlocuieşte elitele culturale şi subminează independenţa presei.

El a restabilit legăturile Slovaciei cu Rusia, în pofida invaziei ruse a Ucrainei, o ţară pe care refuză să o susţină.

”În ’89, eram în piaţă şi luptam împotriva comunismului, iar azi mi-e frică de faptul că acest lucru se va repeta”, a declarat AFP un antreprenor, Lubos Dobsovis, în vârstă de 60 de ani.

”Vreau să rămânem în spaţiul nostru natural, Uniunea Europeană” şi ”refuz să devenim un cal troian al Rusiei”.

O funcţionară, Gabriela Marienkova, în vârstă de 52 de ani, are un impresie de déjà-vu.

Eram deja în stradă atunci, iar acum este o adevărată catastrofă ceea ce se întâmplă aici. Luptăm şi pentru copiii noştri”, a declarart ea.