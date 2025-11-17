„Sicriul pe roți”: O dronă terestră a salvat un soldat ucrainean rănit care a rămas blocat 33 de zile în spatele liniilor rusești

Timp de 33 de zile, un soldat ucrainean rănit a rămas blocat în spatele liniilor inamice; un garou era singurul lucru care îl ținea în viață după ce o mină i-a distrus piciorul, scrie The Telegraph.

Șase misiuni de salvare au eșuat. Vehiculele de salvare au fost distruse în „zona mortală”, unde dronele și minele fac aproape imposibilă deplasarea fără a fi detectat.

Dar camarazii săi nu s-au dat bătuți.

La a șaptea încercare, un vehicul blindat fără pilot a parcurs peste 64 de kilometri de-a lungul liniilor inamice într-o misiune meticuloasă de cinci ore și 58 de minute – lovit de explozii, încetinit de o roată avariată – reușind să iasă învingător împotriva tuturor pronosticurilor.

Операція «ГВЕР» 33 дні від моменту важкого поранення та накладання турнікету. 6 невдалих спроб та втрачених НРК, з них 4 — техніка суміжних підрозділів. 7-ма спроба завершилася успіхом: пораненого евакуйовано з населеного пункту, що перебуває під контролем ворога. Загальна… pic.twitter.com/ZyXjhP9cJk — Перший окремий медичний батальйон (@1MedArmy) November 4, 2025

„Dacă luptătorul nu a renunțat, nici noi nu aveam dreptul să renunțăm”, au declarat medicii din Primul Batalion Medical Separate al Ucrainei, care au executat operațiunea de salvare.

Imaginile video arată robotul off-road în formă de sicriu navigând pe teritoriul rus în timp ce este atacat.

Misiunea de salvare, într-o locație necunoscută, demonstrează progresele rapide ale roboticii pe linia frontului. Dar arată și cum linia frontului s-a lărgit dramatic, devenind zone interzise supravegheate și controlate de războiul cu drone.

Soldații și unitățile sunt „blocați” practic, deoarece dronele au făcut ca rotația trupelor și misiunile de reaprovizionare să fie practic imposibile pe o rază de kilometri întregi.

„Zona este ceea ce numim o zonă mortală, cu o densitate foarte mare de drone inamice în aer, numeroase mine și obstacole, precum și drone în așteptare – drone care stau la pândă pe sol, așteptând mișcarea”, a declarat Volodimir Koval, din Primul Batalion Medical, pentru The Telegraph.

Vehiculul telecomandat, cunoscut sub numele de drona terestră MAUL, a fost dezvoltat de Primul Batalion Medical special pentru evacuarea trupelor rănite din pozițiile de pe linia frontului, prea periculoase pentru a fi accesate de medici.

Montat pe un cadru ATV și încastrat într-o capsulă blindată, vehiculul terestru fără pilot (UGV) a fost ghidat pe drumuri minate și sub supraveghere aeriană aproape constantă.

La un moment dat în timpul misiunii, vehiculul a lovit o mină antipersonal, care i-a distrus una dintre roți. Dar a continuat să se deplaseze.

Vehiculul a ajuns apoi la soldat, care s-a urcat în capsula blindată, s-a întins și s-a izolat în interior.

Câteva momente mai târziu, o dronă inamică a aruncat un exploziv în calea sa, dar capsula l-a protejat pe soldat de orice pericol.

„Explozia minei a avut loc în drum spre soldatul rănit. Una dintre roți a fost avariată, dar drona a rămas operațională și și-a continuat misiunea”, a spus Koval.

„Atacul UAV a avut loc pe drumul de întoarcere – în drum spre punctul de predare unde aștepta echipa de evacuare medicală. Soldatul rănit nu a fost rănit [de atacul dronei], deoarece se afla în interiorul unei capsule blindate.”

Medicii militari l-au scos apoi pe soldat din capsulă pe o targă, i-au scos hainele și garoul care fusese pus cu 33 de zile în urmă.

De atunci, soldatului i-a fost amputat piciorul și urmează un program de reabilitare la Kiev.

„Misiunea a implicat zeci de persoane – piloți, navigatori, grupul de planificare, operatori de drone care asigurau supravegherea, specialiști din unitățile de sprijin și echipa de evacuare medicală care aștepta să primească soldatul rănit”, a explicat Koval.

MAUL-ul utilizat în operațiunea de salvare a fost dezvoltat inițial de Primul Batalion Medical.

Potrivit batalionului, MAUL-ul este o platformă blindată de evacuare alimentată de un motor cu ardere internă, capabilă să atingă viteze de până la 70 km/h.

Capsula blindată protejează personalul rănit, iar roțile metalice fără aer sunt construite pentru a rezista la mine și teren accidentat.

DevDroid, o companie ucraineană din domeniul apărării, a preluat producția vehiculului și vinde acum fiecare unitate cu aproximativ 19.000 USD.

Alex, un medic voluntar străin din zona Zaporijia, a declarat că evacuarea soldaților grav răniți durează acum zile și săptămâni, în loc de ore.

„Procesul de transport al unui pacient de la locul accidentului la un medic, apoi la un punct de stabilizare, la un spital și, în final, la una dintre unitățile medicale mai mari din oraș, a devenit incredibil de dificil”, a spus el.

„În acest moment, este practic imposibil să te apropii la mai puțin de 20-25 de kilometri de linia zero, cu excepția cazului în care te afli într-un vehicul echipat cu un dispozitiv de bruiaj pentru drone. Majoritatea ambulanțelor nu au dispozitive de bruiaj pentru drone, iar vehiculele spitalelor nu se apropie la mai puțin de aproximativ 30 de kilometri, deoarece este pur și simplu prea periculos.”

Inițial, trupele trebuie să transporte răniții sau să utilizeze drone de evacuare terestră pentru a-i transporta la un punct de stabilizare, unde primesc îngrijiri medicale critice.

De acolo, soldații răniți se confruntă adesea cu întârzieri, așteptând ca cerul să se limpezească suficient pentru a-i transporta în siguranță cu ambulanța la spitale sau unități chirurgicale din orașele mai mari.

Roboții de evacuare terestră, precum cel utilizat în recenta misiune de salvare, contribuie la reducerea riscurilor.

„Dacă există drone în aer, este extrem de periculos pentru orice vehicul să se deplaseze sau pentru soldați să transporte un camarad rănit pe jos, deoarece devin ținte ușoare și lente”, a spus Alex.

„Este pur și simplu prea periculos – dacă ieși în câmp deschis, vei fi ucis de o dronă. Nu este o exagerare.”