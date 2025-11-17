Candidat la Rezidențiat 2025: Mi s-a părut mai greu față de simulările pe care le-am dat în anii trecuți și față de restul rezidențiatelor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministerul Sănătății a organizat duminică, 16 noiembrie, concursul de Rezidențiat 2025, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.

Candidată: A fost destul de greu. La complement simplu au fost niște întrebări mai ciudate un pic.

Reporter: Ce notă ai luat și dacă ești mulțumită?

Candidată: 820 am luat și sunt foarte mulțumită.

Reporter: Ce-ți dorești mai departe?

Candidată: Aș vrea psihiatrie să-mi aleg. (…)

Un alt candidat a spus că a fost „acceptabil, mai ușor decât anul trecut”: „E părerea mea și acum rămâne de văzut pe mai departe. Depinde și de fiecare student pe ce parte s-a axat mai mult”.

Citește mai mult pe Edupedu.ro.