Candidat la Rezidențiat 2025: Mi s-a părut mai greu față de simulările pe care le-am dat în anii trecuți și față de restul rezidențiatelor
Ministerul Sănătății a organizat duminică, 16 noiembrie, concursul de Rezidențiat 2025, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.
Candidată: A fost destul de greu. La complement simplu au fost niște întrebări mai ciudate un pic.
Reporter: Ce notă ai luat și dacă ești mulțumită?
Candidată: 820 am luat și sunt foarte mulțumită.
Reporter: Ce-ți dorești mai departe?
Candidată: Aș vrea psihiatrie să-mi aleg. (…)
Un alt candidat a spus că a fost „acceptabil, mai ușor decât anul trecut”: „E părerea mea și acum rămâne de văzut pe mai departe. Depinde și de fiecare student pe ce parte s-a axat mai mult”.
