Proiect medical între Oradea și Debrețin / 400 de studenți la medicină și 60 de medici din județele Bihor și Hajdú-Bihar vor fi instruiți în domeniul acordării suportului vital avansat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea a lansat, împreună cu parteneri din Ungaria, proiectul transfrontalier “Medical Emergency Response Interregional Simulation Training Programme – MERIT”, care urmărește îmbunătățirea pregătirii profesioniștilor din domeniul medical pentru situații de urgență, a anunțat, joi, Universitatea din Oradea, relatează Bihoreanul.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul, finanțat prin Programul Interreg România – Ungaria, are un buget total de 1,14 milioane de euro și se va derula până în iunie 2027. Scopul este consolidarea sistemelor de sănătate din județele Bihor și Hajdú-Bihar, prin instruirea specializată a 400 de studenți la medicină și 60 de medici în domeniul acordării suportului vital avansat, al medicinei de dezastre și intervențiilor pre-spitalicești.

Totodată, proiectul prevede dotarea centrelor medicale din Oradea și Debrețin cu echipamente moderne, implementarea unui plan comun de acțiune pentru răspuns la urgențe și promovarea colaborării transfrontaliere între instituțiile medicale și universitare.