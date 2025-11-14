Proiect medical între Oradea și Debrețin / 400 de studenți la medicină și 60 de medici din județele Bihor și Hajdú-Bihar vor fi instruiți în domeniul acordării suportului vital avansat
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea a lansat, împreună cu parteneri din Ungaria, proiectul transfrontalier “Medical Emergency Response Interregional Simulation Training Programme – MERIT”, care urmărește îmbunătățirea pregătirii profesioniștilor din domeniul medical pentru situații de urgență, a anunțat, joi, Universitatea din Oradea, relatează Bihoreanul.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Proiectul, finanțat prin Programul Interreg România – Ungaria, are un buget total de 1,14 milioane de euro și se va derula până în iunie 2027. Scopul este consolidarea sistemelor de sănătate din județele Bihor și Hajdú-Bihar, prin instruirea specializată a 400 de studenți la medicină și 60 de medici în domeniul acordării suportului vital avansat, al medicinei de dezastre și intervențiilor pre-spitalicești.
Totodată, proiectul prevede dotarea centrelor medicale din Oradea și Debrețin cu echipamente moderne, implementarea unui plan comun de acțiune pentru răspuns la urgențe și promovarea colaborării transfrontaliere între instituțiile medicale și universitare.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Rezidențiat 2025. Examenele de finalizare a stagiului de pregătire pentru medici, farmaciști și medici dentiști încep de pe 26 martie / Lista cu candidații admiși, publicată vineri
Medicina de familie, anestezie-terapie intensivă, pediatrie, boli infecţioase, epidemiologie, microbiologie şi sănătate publică sunt, anul acesta, specializările cu cele mai multe locuri alocate la Rezidenţiat
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.