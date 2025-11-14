G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Proiect medical între Oradea și Debrețin / 400 de studenți la medicină…

Radiografii cu părți ale corpului uman analizate de un medic.
Sursa foto: Nataliia Mysik | Dreamstime.com

Proiect medical între Oradea și Debrețin / 400 de studenți la medicină și 60 de medici din județele Bihor și Hajdú-Bihar vor fi instruiți în domeniul acordării suportului vital avansat

Articole14 Noi 0 comentarii

Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea a lansat, împreună cu parteneri din Ungaria, proiectul transfrontalier “Medical Emergency Response Interregional Simulation Training Programme – MERIT”, care urmărește îmbunătățirea pregătirii profesioniștilor din domeniul medical pentru situații de urgență, a anunțat, joi, Universitatea din Oradea, relatează Bihoreanul.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Proiectul, finanțat prin Programul Interreg România – Ungaria, are un buget total de 1,14 milioane de euro și se va derula până în iunie 2027. Scopul este consolidarea sistemelor de sănătate din județele Bihor și Hajdú-Bihar, prin instruirea specializată a 400 de studenți la medicină și 60 de medici în domeniul acordării suportului vital avansat, al medicinei de dezastre și intervențiilor pre-spitalicești.

Totodată, proiectul prevede dotarea centrelor medicale din Oradea și Debrețin cu echipamente moderne, implementarea unui plan comun de acțiune pentru răspuns la urgențe și promovarea colaborării transfrontaliere între instituțiile medicale și universitare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rezidențiat 2025. Examenele de finalizare a stagiului de pregătire pentru medici, farmaciști și medici dentiști încep de pe 26 martie / Lista cu candidații admiși, publicată vineri

Articole20 Mar 2025
0 comentarii
sursa foto: Pixabay.com

Medicina de familie, anestezie-terapie intensivă, pediatrie, boli infecţioase, epidemiologie, microbiologie şi sănătate publică sunt, anul acesta, specializările cu cele mai multe locuri alocate la Rezidenţiat

Articole20 Noi 2022
0 comentarii
sursa foto: Pexels.com

Sute de studenți la medicină s-au înscris voluntari să ajute în spitale, în contextul pandemiei

Articole18 Mar 2020
16 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.