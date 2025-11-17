Poliţia germană a primit peste 900 de apeluri în legătură cu ameninţări teroriste asupra unor şcoli din Berlin / Avertismentul a fost distribuit în limba rusă prin iTelegram

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un mesaj care circulă pe mai multe aplicaţii de mesagerie şi care ar fi anunţat atacuri teroriste împotriva a circa 20 de şcoli din Berlin a provocat panică în capitala Germaniei, relatează luni dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Poliţia germană a primit peste 900 de apeluri de urgenţă cu privire la presupusa ameninţare, a declarat luni un purtător de cuvânt, precizând că poliţia consideră că mesajul este o „informaţie falsă, răspândită în mod deliberat pentru a provoca frică”.

Autorităţile au declarat că investighează un caz de tulburare a liniştii prin ameninţare cu comiterea de infracţiuni şi că verifică cine s-ar putea afla în spatele mesajului care circulă pe aplicaţiile de mesagerie.

Avertismentul privind un atac a fost distribuit în limba rusă prin intermediul aplicaţiei Telegram, a precizat poliţia.

Cotidianul Tagesspiegel a relatat că un bărbat care a alertat poliţia a indicat că a auzit de o ameninţare teroristă islamistă prin alte canale şi apoi a transmis-o ca avertisment.

Raportul menţionează că serviciile germane de informaţii interne investighează dacă mesajele au fost o operaţiune deliberată provenită din Rusia.

Într-o postare pe reţeaua X, poliţia din Berlin a avertizat asupra dezinformării şi a ştirilor false.

„Nu avem indicii privind vreun pericol sau ameninţări concrete”, se arată în comunicatul publicat duminică seara.

Poliţia a anunţat tot atunci că şcolile vor funcţiona normal luni, iar ofiţeri se vor afla în apropierea instituţiilor de învăţământ, astfel încât să poată răspunde rapid în caz de nevoie.