G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Tânăr de 18 ani, reţinut în Constanța / E acuzat că a…

un tanar are catuse la maini
Sursa foto: Pexels / Kindel Media

Tânăr de 18 ani, reţinut în Constanța / E acuzat că a violat o femeie, iar apoi a omorât-o

Articole17 Noi • 287 vizualizări 2 comentarii

Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa după ce ar fi violat o femeie de 48 de ani, iar apoi ar fi omorât-o. Cadavrul femeii a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, luni seara, că poliţiştii au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, prin apel 112, că într-o zonă publică a oraşului Năvodari a fost găsit cadavrul unei femei.

”În urma efectuării autopsiei s-a stabilit că moartea a fost violentă, pe corpul victimei fiind semne ale unui raport sexual întreţinut recent. 

Într-un timp foarte scurt poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, au reuşit reţinerea unei persoane cercetate comiterea faptelor, pentru 24 de ore, din anchetă rezultând faptul că, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, tânărul de 18 ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu femeia, de 48 de ani, împotriva voinţei sale, iar ulterior i-ar fi suprimat viaţa”, au afirmat poliţiştii.

Tânărul a fost reţinut şi dus în arestul IPJ Constanţa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Închisoare pe viaţă pentru un chinez care a drogat şi violat mai multe femei în Regatul Unit

Articole15 Noi • 557 vizualizări
0 comentarii

Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat, pe o stradă din București, de 33 de ori / Victima a supravieţuit / Anchetatorii nu au putut stabili un motiv al atacului

Articole11 Noi • 1.965 vizualizări
2 comentarii

Tânăr cu alcoolemie de peste unu la mie, reținut după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca

Articole9 Noi • 650 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. La 18 ani, este un tânăr de ispravă, care are un viitor promițător.

  2. Mai corect, monstru de 18 ani.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.