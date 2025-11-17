Tânăr de 18 ani, reţinut în Constanța / E acuzat că a violat o femeie, iar apoi a omorât-o

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa după ce ar fi violat o femeie de 48 de ani, iar apoi ar fi omorât-o. Cadavrul femeii a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, luni seara, că poliţiştii au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, prin apel 112, că într-o zonă publică a oraşului Năvodari a fost găsit cadavrul unei femei.

”În urma efectuării autopsiei s-a stabilit că moartea a fost violentă, pe corpul victimei fiind semne ale unui raport sexual întreţinut recent.

Într-un timp foarte scurt poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, au reuşit reţinerea unei persoane cercetate comiterea faptelor, pentru 24 de ore, din anchetă rezultând faptul că, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, tânărul de 18 ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu femeia, de 48 de ani, împotriva voinţei sale, iar ulterior i-ar fi suprimat viaţa”, au afirmat poliţiştii.

Tânărul a fost reţinut şi dus în arestul IPJ Constanţa.