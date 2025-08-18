G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Universitatea de Medicină Cluj deschide o extensie în Italia / Inițiativa vine…

sursa foto: Facebook/ UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină Cluj deschide o extensie în Italia / Inițiativa vine la propunerea italienilor, confruntați cu un deficit acut de personal

Articole18 Aug 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie  (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca își extinde activitatea în Italia, la Novara, unde va funcționa un program de Medicină în limba engleză. Inițiativa vine în sprijinul sistemului medical italian, confruntat cu un deficit acut de personal, anunță Cluj24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Extinderea activității noastre în Italia reprezintă o oportunitate unică de a consolida prestigiul UMF „Iuliu Hațieganu” pe plan internațional și de a răspunde unei nevoi reale din sistemul de sănătate italian.

Acest program de studiu se adresează tuturor celor care își doresc să studieze medicina, indiferent de țara din care provin. Inițiativa noastră reflectă angajamentul nostru pentru performanță academică, cercetare de excelență și responsabilitate socială, dar și încrederea pe care o avem în calitatea programelor noastre educaționale”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Italia traversează o criză de personal medical, determinată de îmbătrânirea populației și de pensionarea masivă a medicilor. Aproape 53% dintre medicii italieni au peste 55 de ani, iar în următorii ani vor ieși la pensie, aproximativ 100.000 de specialiști.

Sistemul de îngrijiri primare are doar 89 medici de familie la 100.000 de locuitori, mult sub media altor țări europene precum Germania (167) sau Franța (155).

Extensia universității va fi deschisă la Novara, oraș cu peste 105.000 de locuitori, aflat la doar 45 km de Milano. O locație ce dispune de 9 spitale, săli moderne de curs și seminarii, laboratoare și spații pentru lucrări practice, o infrastructură necesară pentru formarea viitorilor medici.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

De ce antibioticele sunt asemănătoare combustibililor fosili

Articole17 Aug • 472 vizualizări
0 comentarii

AI descoperă posibilul factor declanșator al Alzheimerului și o speranță pentru tratament

Articole18 Mai 2025
0 comentarii

Mutația misterioasă care oprește HIV-ul a apărut acum 9.000 de ani, pe malul Mării Negre

Articole14 Mai 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.