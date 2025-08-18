Universitatea de Medicină Cluj deschide o extensie în Italia / Inițiativa vine la propunerea italienilor, confruntați cu un deficit acut de personal

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca își extinde activitatea în Italia, la Novara, unde va funcționa un program de Medicină în limba engleză. Inițiativa vine în sprijinul sistemului medical italian, confruntat cu un deficit acut de personal, anunță Cluj24.

„Extinderea activității noastre în Italia reprezintă o oportunitate unică de a consolida prestigiul UMF „Iuliu Hațieganu” pe plan internațional și de a răspunde unei nevoi reale din sistemul de sănătate italian.

Acest program de studiu se adresează tuturor celor care își doresc să studieze medicina, indiferent de țara din care provin. Inițiativa noastră reflectă angajamentul nostru pentru performanță academică, cercetare de excelență și responsabilitate socială, dar și încrederea pe care o avem în calitatea programelor noastre educaționale”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Italia traversează o criză de personal medical, determinată de îmbătrânirea populației și de pensionarea masivă a medicilor. Aproape 53% dintre medicii italieni au peste 55 de ani, iar în următorii ani vor ieși la pensie, aproximativ 100.000 de specialiști.

Sistemul de îngrijiri primare are doar 89 medici de familie la 100.000 de locuitori, mult sub media altor țări europene precum Germania (167) sau Franța (155).

Extensia universității va fi deschisă la Novara, oraș cu peste 105.000 de locuitori, aflat la doar 45 km de Milano. O locație ce dispune de 9 spitale, săli moderne de curs și seminarii, laboratoare și spații pentru lucrări practice, o infrastructură necesară pentru formarea viitorilor medici.