Care sunt liniile roșii anunțate de Ucraina și Europa în negocierile de pace

24 nov. 2025
Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)
Propunerea elaborată de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina include multe idei care au fost deja prezentate și respinse în negocierile de pace anterioare, notează CNN.

Planul în 28 de puncte propus de Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritorii, a limita dimensiunea armatei sale și a promite că nu va adera la NATO în schimbul încetării războiului, toate acestea fiind cereri de lungă durată ale Kremlinului, în timp ce Vladimir Putin continuă să-și urmărească obiectivele maximaliste de război.

Propunerea SUA solicită Ucrainei să cedeze teritorii cheie din regiunea Donbas din estul Ucrainei, pe care Rusia le-a anexat ilegal, dar nu le-a capturat – o linie roșie de lungă durată pentru Kiev. Această zonă include „centura fortăreței” formată din orașe ucrainene puternic apărate, considerate esențiale pentru securitatea țării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins anterior cererile Rusiei ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas din est în schimbul unor părți din regiunile sudice Herson și Zaporijia, controlate de Rusia.

Uniunea Europeană a stabilit, de asemenea, trei linii roșii duminică.

În primul rând, „granițele Ucrainei nu pot fi modificate prin forță”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce înalți oficiali americani și europeni purtau discuții la Geneva, în Elveția.

„În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care ar face țara vulnerabilă la viitoare atacuri și, prin urmare, ar submina securitatea europeană”, a adăugat von der Leyen.

„În al treilea rând, rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina trebuie să se reflecte pe deplin. Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Ei au ales un destin european”, a concluzionat șefa UE, adăugând că acest lucru începe cu reconstrucția Ucrainei și integrarea acesteia în piața unică europeană și în baza industrială de apărare a Europei.

