Comisarul european pentru apărare: Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone / ”Războaiele de mâine nu se vor câştiga cu tancuri şi cu artileria, ci cu drone şi rachete”

Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi este imperativ necesar să integreze capacităţile ucrainene – ar fi o ”greşeală istorică” dacă nu va face acest lucru -, avertizează luni comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius, relatează News.ro, care citează AFP.

”Nu suntem pregătiţi să detectăm şi să neutralizăm dronele ruseşti”, a deplâns comisarul însărcinat cu Apărarea într-un discrus pe care l-a susţinut la Vilnius.

”Ruşii învaţă repede. Dar noi?”, s-a întrebat el.

Războiul din Ucraina a dat peste cap regulile luptei, a subliniat el.

”Războaiele de mâine nu se vor câştiga cu tancuri şi cu artileria, ci cu drone şi rachete”, a dat el asigurări.

Andrius Kubilius a cerut să se înveţe din experienţa Ucrainei.

Apărarea în Europa de Est şi în ţările baltice trebuie – în aceste condiţii – să se desfăşoare împreună cu Ucraina, a subliniat comisarul european.

TACTICĂ DE APĂRARE



”Acesta singurul mod de a învăţa de la Ucraina, nu doar cum să producem drone, ci şi cum să construim un întreg ecosistem”, a subliniat el.

”Dacă nu facem acest lucru, vom comite o greşeală istorică, care ne va slăbi şi ca va slăbi Ucraina”, a avertizat comisarul european.

Împotriva unei eventualităţi a unui atac rusesc contra unui stat membru NATO, europenii depun eforturi să-şi consolideze apărarea – mai ales pe flancul de est.

În urma unei multiplicări a unor incursiuni – ale unor drone ruseşti sau neidentificate -, europenii au anunţat că vor să înfiinţeze un ”zid antidronă”, ale cărui contururi rămân să fie definite.

ROMÂNIA EVACUEAZĂ PENTRUPRIMA OARĂ UN SAT, PLAURU, ÎN URMA UNUI ATAC RUS ÎN UCRAINA



Pe de altă parte, un cătun din România a fost evacuat luni, pe malul Dunării – care marchează frontiera cu Ucraina -, din cauza unui incendiu pe o navă încărcată cu GPL, atinsă într-un atac rus cu dronă, relatează AFP.

Din cauza ”apropierii faţă de incendiu”, autorităţile au evacuat 15 locuitori de la Plauru, o localitate foarte mică, situată în faţa portului ucrainean Izmir, au anunţat într-un comunicat servicile de urgenţă.

Aceasta este prima oară când un sat este evacuat în România din cauza unui atac rus în Uceaina.

Salvatorii au precizat că este vorba despre o ”măsură de precauţie”.

”Din cauza pericolului iminent de explozie”, autorităţile române au întrerupt, de asemenea, traficul rutier şi naval în zonă.

Potrivit Ministerului român al Apărării, ”nicio încălcare a spaţiului aerian nu a fost detectată” în urma aceswtui ”atac rus” nocturn în Ucraina.

De la începutul invaziei ruse a Ucrainei, în februarie 2022, Moscova a ţintit în mai multe rânduri porturi ucrainene pe Dunăre, care au declanţat alerte în România – un stat membru NATO.

Vineri, Ministerul român de externe anunţa convocarea ambasadorului Rusiei, în urma descoperirii unor fragmente de dronă pe teritoriul românesc.

”I s-au prezentat probe tangibile ale încălcării spaţiului aerian român de către un vehicul aerian fără pilot aparţinând forţelor militare ruse”, anunţat într-un comunicat ministerul.

Ambasada Rusiei la Bucureşti a catalogat această convocare, într-un mesaj postat pe Telegram, drept un ”show”.

Ea a respins ”orice specuaţie cu privire la o pretinsă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României şi orice ameninţare la adresa securităţii sale din partea Rusiei”.