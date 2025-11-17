G4Media.ro
DOCUMENT Biroul Electoral a validat candidaturile la Primăria București

DOCUMENT Biroul Electoral a validat candidaturile la Primăria București

Biroul Electoral al Circumscripției nr. 42 din București a validat principalele candidaturi la Primăria Capitalei.

Singurii candidați respinși au fost independenții Stan Dumitrică și ASR Maria Marcu.

