DOCUMENT Biroul Electoral a validat candidaturile la Primăria București
Biroul Electoral al Circumscripției nr. 42 din București a validat principalele candidaturi la Primăria Capitalei.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Singurii candidați respinși au fost independenții Stan Dumitrică și ASR Maria Marcu.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura la Primăria București / A fost însoțit de premierul Ilie Bolojan, președintele PNL
SONDAJ AVANGARDE Daniel Băluță (PSD) conduce cursa pentru Primăria București, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) / Cum arată clasamentul în procente / Pe ce locuri sunt ceilalți candidați
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.